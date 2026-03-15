Núria Sinfreu, top 20 al Gran Premi d’Espanya de tir amb arc, a Jaén

L’arquera andorrana, Núria Sinfreu, ha aconseguit una destacada 20a posició al primer Gran Premi d’Espanya absolut de tir amb arc, disputat aquest mateix cap de setmana a Andújar (Jaén). Sinfreu va sumar 592 punts en la ronda classificatòria, situant-se dins el Top 20 de la prova. Per la seva banda, Patrick Martisella va finalitzar en 64a posició amb 542 punts.
La competició va estar marcada per unes condicions meteorològiques complicades, amb ràfegues de vent que van arribar fins als 35 km/h i que van posar a prova la precisió dels participants tirant a 50 metres de distància. Tot i això, els dos representants andorrans van completar una bona actuació.
Tots dos arquers també van competir en la prova per equips mixtos, on van assolir una meritòria 7a posició, en una nova participació del tir amb arc andorrà en el circuit estatal.