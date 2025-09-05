Un amic furta 300 euros a un jove turista i, aquest, acaba de males maneres amb els policies

El passat dilluns, a Andorra la Vella, el servei de Policia va arrestar un turista de 25 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’honor. Els fets van tenir lloc quan una patrulla es va desplaçar fins a l’Estació Nacional d’Autobusos perquè l’amic amb qui havia vingut el turista a Andorra li hauria furtat 300 euros i hauria marxat del país.
Tot i que els agents van intentar tranquil·litzar-lo, el noi es trobava molt alterat. Va donar cops de puny i puntades de peu contra les parets, es va encarar amb els policies, els va insultar i va causar danys en una cabina telefònica i al vehicle policial.