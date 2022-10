Últims rumors sobre les ulleres de RA d’Apple

Diuen els experts, des de ja fa un temps, que la guerra pel control del metavers la lliuraran Meta (l’antic Facebook de Mark Zuckerberg) i Apple. És per això, per la suma de poder, influència i diners que està en joc, que els rumors sobre el que qualsevol d’aquestes dues companyies fa sobre aquest tema es converteixen ràpidament en notícia. I si bé Meta ja disposa d’una àmplia oferta sobre aquest tema, Apple encara no ha fet el pas, alguna cosa que els experts i opinadors vaticinen per a d’aquí a una mica, però queda veure com.

Això últim és el que ha deixat entreveure la coneguda publicació Bloomberg que, en la seva edició en línia recorre a les marques comercials que ha registrat últimament la companyia de la poma mossegada per a confirmar el que seria, segons rumors anteriors, unes ulleres de realitat mixta (virtual i augmentada).

Segons el que narra Bloomberg, Apple hauria registrat una sèrie de noms (Reality One, Reality Pro, Reality Processor) de forma no directa, sinó a través de terceres parts i, concretament, de signatures legals amb les quals ja havia treballat de manera similar per a registrar noms de tecnologies utilitzats posteriorment en l’iPhone.

De fet, per al registre d’aquestes marques, el gabinet legal amb el qual ha treballat ha creat recentment una sèrie de societats de tipus ‘pantalla’, que segurament serien adquirides per Apple si el registre de les marques es consuma amb èxit.

Els països en els quals s’han registrat aquests noms són els Estats Units, el Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, o Aràbia Saudita entre altres, segons indiquen des de Bloomberg. De moment, els registres han estat tramitats, però encara no obtingudes les marques, per la qual cosa, a l’espera d’això, podria donar-se el cas que siguin denegades i, per tant, Apple no les pugui usar en els seus futurs productes.

La mateixa publicació fa un repàs als rumors que, des de ja fa un temps, van en la línia d’apuntar cap a unes ulleres/casc de realitat virtual i augmentada (tindria totes dues funcionalitats) que, com tots els productes de la companyia de la poma mossegada, no serien precisament barates, però sí que serien molt potents i s’integrarien amb la resta dels productes de l’ecosistema de la companyia.

