La bellesa d’un eclipsi total de sol

No n’hi ha cada dia, ni cada any, però, al llarg de les nostres vides hem pogut gaudir de diversos eclipsis, siguin de lluna o de sol, totals o parcials. És d’aquelles coses boniques que ens regala la vida. Si no sabéssim perquè es produeixen els eclipsis pensaríem que es tracta de màgia, obra d’alguna divinitat. De fet, en l’antiguitat moltes civilitzacions així ho creien.

Retrocedim al 2015, retrocedim a un 20 de març quan algú va tenir l’oportunitat d’enregistrar un eclipsi total de sol des del cel, des d’un avió, per damunt dels núvols. És quelcom d’espectacular. Anem a veure-ho a càmera ràpida. Play al vídeo!