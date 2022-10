Adjudicat el manteniment de les carreteres secundàries de la Rabassa i la Peguera

El Govern ha aprovat les adjudicacions de les obres de manteniment a les carreteres secundàries CS-130 i CS-131, ubicades a la parròquia de Sant Julià de Lòria. La primera actuació, a la carretera secundària de la Rabassa, ha estat adjudicada a TP La Coma per un import de 97.022,06 euros. Consisteix en la millora d’uns 200 ml. de cuneta de recollida d’aigües pluvials, així com la implantació i reposició de barrera metàl·lica i barrera fusta metall en aproximadament 240 ml de carretera.

A més, també està previst millorar els pous existents al llarg de tota la carretera, millorant la protecció dels mateixos enfront possibles accidents. Les obres licitades per a la CS-131, carretera secundària de la Peguera, han estat adjudicades a la mateixa empresa en aquest cas per un import de 219.244,19 euros.

Tenen com a objectiu millorar la plataforma en dos indrets a causa d’unes deformacions importants, així com la restitució d’uns trams de cuneta i barrera de seguretat. A més, també està previst millorar alguns trams de cuneta que actualment estat malmesos i no condueixen l’aigua fins als pous existents.