Últims dies per a inscriure’s al XIII Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs

Els dies 29, 30 de setembre i 1 d’octubre (de divendres a diumenge) se celebrarà a Puigcerdà el XIII Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs. La tretzena edició porta per títol “Infraestructures i comunicacions al Pirineu” i està organitzat per l’Institut Ramon Muntaner, l’Arxiu Comarcal de Cerdanya, l’Institut d’Estudis Ceretans, el Grup de Recerca de Cerdanya, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran, l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, la Societat Andorrana de Ciències, el Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès i el Centre d’Estudis Ribagorçans.

En aquesta edició, el Col·loqui tindrà lloc al Museu Cerdà, a Puigcerdà (Carrer Higini de Rivera, 4) i se centrarà en l’anàlisi de les infraestructures i les comunicacions al Pirineu. En aquest sentit, la realitat d’un territori la condicionen múltiples variables. Les infraestructures que s’han construït o bé les que s’han programat i no executat, així com les comunicacions de tot tipus, tant les que faciliten els desplaçaments geogràfics com les que permeten els serveis i fluxos digitals, són aspectes fonamentals per a entendre l’ordenació territorial, les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals d’un territori, les seves relacions amb altres zones i el seu paper en un context més global.

El Col·loqui s’estructurarà al voltant dels tres àmbits temàtics següents:

Àmbit 1 . Infraestructures i comunicacions al llarg de la història (fins al segle XIX)

Àmbit 2 . Comunicacions com a factor d’estructuració del territori

Àmbit 3 . Actualitat i perspectives de futur

El tretzè Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs s’emmarca en el projecte «Pobles Abandonats. Una herència universal per al coneixement i desenvolupament del territori», liderat per l’IRMU i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el qual s’ha encarregat d’estudiar el fenomen del despoblament a nivell dels territoris de parla catalana.





Inscripcions

Les persones interessades es poden inscriure al col·loqui fins al divendres, dia 22 de setembre. Aquesta inscripció es pot formalitzar mitjançant la butlleta electrònica del següent enllaç: www.irmu.org/projects/transpirinencs.

El preu de la inscripció general és de 65 euros i el de la inscripció reduïda –per a membres de centres d’estudis i estudiants–, és de 50 euros. El preu dona dret a les actes, als dinars de dissabte i diumenge i a les activitats complementàries programades.





