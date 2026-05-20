Quins animals es perden més?

Els gats que es perden tenen moltes possibilitats de no tornar mai a casa. Mentre que el 70% dels gossos extraviats aconsegueix tornar amb la família humana, aquesta xifra es redueix fins al 5% en el cas dels felins, segons un recent i poc habitual estudi. En aquest article es desgrana per què els gats es perden més que els gossos, per què és tan perillós que s’extraviïn, com extremar les cures perquè no es perdin i què es pot fer per a ser-ne més responsables.
Per què els gats es perden més que els gossos?
Quan Toby es perd després de perseguir durant hores el rastre d’una gosseta en zel pel parc, hi ha un bon grapat de possibilitats que torni a casa als braços de la seva estimada família humana. Però si és el gat Tom qui es despista i salta per la finestra, el risc que mai torni a casa augmenta de forma dràstica.
Aquesta és la conclusió d’un estudi exhaustiu realitzat entre 168 associacions protectores: mentre que prop del 70% dels gossos extraviats que arriben a un refugi o comissaria de Policia torna a trobar-se amb els seus amos, segons l’estudi realitzat per la Federació Canadenca de Societats Protectores dels Animals, el percentatge baixa de manera acusada per als seus companys. Només el 5% dels gats perduts torna als braços dels seus desesperats humans.
Els gats es perden perquè no porten microxip
Agnès Dufau, presidenta de la Plataforma Gatera, sap bé com n’és d’angoixant que un felí s’extraviï: no només per a la seva família humana sinó també -i molt- per a la mascota. Dufau ha vist massa gats domèstics perduts -quan no abandonats- patir i malviure sense les eines, el refugi ni el menjar apropiat per a fer front a la duresa d’una vida de carrer.
“El gran problema és que hi ha massa felins sense microxip a Espanya: ¡només el 20% dels gats recollits als carrers té microxip, malgrat que aquest sistema d’identificació és obligatori», lamenta Dufau, que també presideix el Santuari Daya Cervelló, un refugi on viuen 120 felins malalts o ancians. Un gat perdut amb microxip que arribi a un veterinari, comissaria o protectora es podrà retrobar amb els amos en qüestió de minuts.
