Algú segur que s’està preguntant que tenen en comú els bombers i Star Wars (La guerra de les galàxies), tal vegada que tots dos es dediquen a salvar. Uns vides i altres la galàxia… En fi, no us trenqueu el cap, el que tenen en comú és el dia 4 de maig. És el Dia mundial dels bombers i el dia mundial d’Star Wars, “La guerra de les galàxies”. I em sembla magnífic que totes dues coses tinguin un dia. El per què? És senzill. El dels bombers ho trobo d’allò més normal: dedicar un dia a aquestes persones que dediquen la seva vida, el seu treball a salvar als altres. I pel que fa al dia de La guerra de les galàxies és genial, perquè a un gran conjunt de persones, als quals els apassiona el mateix, es poden unir o conèixer-se un dia. Igual que nosaltres mateixos busquem a persones afins en jocs, passatemps o altres coses.
A alguns podrà semblar-los absurd. Però penseu, al final, avui dia que la gent pugui unir-se amb alguna cosa en comú és bo. Sí, la reconeguda psiquiatra espanyola Marian Rojas Estapé defensa fermament la idea que som éssers socials i que les relacions sanes (“junts”) són fonamentals per a la salut física i mental, enfront de la solitud no desitjada. Així doncs, és igual quina sigui l’excusa. Reunim-nos amb el motiu que us sembli. Rojas Estapé sosté que la solitud involuntària és profundament tòxica per a l’organisme, a vegades més perjudicial que el colesterol o el tabac.
Tots els articles a www.juanjuncosa.com.