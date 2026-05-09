Treballar per a viure o viure per a treballar?

Una persona saturada de feina (Getty Images)

Vivim en una societat que sembla valorar més les hores de feina que la qualitat de vida. Les expressions “estar sempre ocupat” o “treballar fins tard” són quasi medalles d’honor, però, realment, quin és el cost d’aquesta manera de viure? Reflexionar sobre si treballem per a viure o vivim per a treballar és essencial per a reconèixer què volem de la nostra vida i del nostre temps.

Treballar per a viure: posar la vida al centre

Quan treballem per a viure, el treball és una eina, no un fi. Ens permet guanyar els recursos necessaris per a viure de manera digna, cuidar-nos, gaudir de les relacions i dedicar temps a les nostres passions i interessos. Aquí, el focus està en la vida: en el temps amb família, en l’oci, en la salut i en el benestar emocional.



Algunes claus per a treballar per a viure:

  • Establir horaris clars i respectar-los sempre que sigui possible.
  • Dedicar temps a hobbies, amistats i activitats que ens facin feliços.
  • Aprendre a desconnectar del treball fora de l’horari laboral.
  • Prioritzar experiències i moments de qualitat més que l’acumulació de tasques o diners.

Treballar per a viure no significa no tenir ambició ni projectes, sinó posar límits i valorar què és realment important.



Viure per a treballar: el risc del desequilibri

Quan vivim per a treballar, el treball passa a ocupar la major part del nostre temps i energia, sovint a costa de la salut, les relacions i el benestar emocional. L’estrès constant, l’ansietat i la sensació de buidor són senyals clars que alguna cosa no està equilibrat.

Vides centrades únicament en la feina poden generar:

  • Pèrdua de temps amb la família i amics.
  • Desconnexió amb les pròpies emocions i necessitats.
  • Problemes de salut física i mental per excés de càrrega i pressió.
  • Una sensació de falta de sentit quan el treball deixa de ser plaer i es converteix en una obligació interminable.



Reflexionar sobre el nostre model de vida

Preguntar-se “treballo per a viure o visc per a treballar?” no és només filosòfic; és pràctic i necessari. El primer pas és observar com passem el nostre temps i quines són les nostres prioritats reals.

Algunes preguntes que poden ajudar:

  • Què m’omple més: complir tasques o viure experiències?
  • Estic prou present en la meva vida fora de la feina?
  • Els meus objectius professionals estan alineats amb els meus valors personals?
  • Com puc equilibrar millor les meves responsabilitats i el meu benestar?

No hi ha un model perfecte, però el més saludable és trobar un punt mitjà. Treballar amb sentit, tenir objectius clars i motivadors, i alhora preservar espai per a la vida personal, genera satisfacció i benestar. Treballar per a viure és un acte de respecte cap a un mateix i cap als que ens envolten.

