Reportatge: Activitats escolars per a fomentar el benestar emocional

Parlar de benestar emocional a l’escola ja no és cap luxe ni cap tema secundari. Cada vegada es veu més clar que un alumne que es troba bé amb ell mateix, que sap gestionar el que sent i que se sent escoltat, aprèn millor i conviu millor amb els altres. El problema és que, sovint, això queda en teoria si no es tradueix en activitats concretes dins l’aula.
Una de les coses que funciona millor és crear espais regulars per a parlar de com ens sentim. No cal que sigui res complicat: dedicar uns minuts al principi o final del dia perquè els alumnes puguin explicar com arriben o com se’n van pot ajudar molt més del que sembla. Al principi costa, però amb el temps es converteix en un hàbit que dona seguretat.
També són molt útils les dinàmiques de grup. Activitats senzilles on els alumnes han de cooperar, escoltar-se o resoldre petits reptes junts. Això no només millora la convivència, sinó que ajuda a entendre que cadascú té el seu ritme i la seva manera de fer. I això, a l’aula, és clau.
Un altre recurs que s’utilitza cada vegada més és el treball amb les emocions de manera explícita. Per exemple, fer servir targetes d’emocions, petits diaris personals o activitats en què els alumnes han d’identificar quines són les seves sensacions en diferents situacions. Posar nom a allò que sentim no és tan evident com sembla, sobretot per als més petits.
El moviment també hi juga un paper important. Activitats com el ioga, exercicis de respiració o simplement pauses actives durant la classe poden ajudar a reduir la tensió i millorar la concentració. No es tracta de perdre temps d’aprenentatge, sinó de guanyar qualitat en l’atenció.
No s’ha d’oblidar tampoc la importància del joc. Jugar no és només cosa d’infantil. A través del joc es treballen emocions com la frustració, la paciència o la gestió de la victòria i la derrota. I tot això forma part del creixement emocional dels alumnes.
Finalment, el paper del docent és clau. No per tenir totes les respostes, sinó per acompanyar, escoltar i donar exemple. Un clima d’aula tranquil, on es pot parlar sense por de ser jutjat, ja és en si mateix una eina poderosa per al benestar emocional.
Al final, fomentar el benestar emocional a l’escola no és afegir una assignatura més, sinó canviar la manera de fer. Incorporar petits gestos, moments i dinàmiques que, sumats, acaben fent una gran diferència en com viuen els alumnes el seu dia a dia.