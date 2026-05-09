La veritat davant de tot

Que curiós és pensar que tots, en algun moment, hem mentit, ja sigui per a evitar una trucada telefònica o per a fer una estafa. És tan fàcil mentir que optem per fer-ho contínuament. Sempre que mentim és portar la realitat a la nostra conveniència i no a allò que és la veritat. Posa’t a pensar com és d’important dir la veritat, els beneficis que porta i també els contres que podem trobar, perquè dir la veritat també comporta una part negativa, on podem trobar la possibilitat de danyar els que ens envolten per dir la veritat, ens porta a afrontar-nos amb aspectes que preferíem evitar amb la mentida i això provoca una gran incomoditat.
Per a dir la veritat no hem de tenir por de dir-la, sinó de respecte; hem d’esmentar la veritat sense una finalitat de fer mal a l’altre, sempre parlant i actuant amb respecte aliè. Això ho deia una autora que es diu Yolanda fajardo:“Aquelles persones que menteixen contínuament tenen en compte molts factors per a fer més real la seva mentida, manipulen el mitjà de comunicació per a facilitar l’engany i així poder fer creure als altres que el que diu és veritat. Però, quins són els beneficis de dir la veritat?”
Veuran en tu una persona respectable i sincera
Seràs una representació de confiança.
Fomenta l’ètica i la moral, aprenent a distingir davant del bé i del mal.
Evitaràs l’estrès i l’ansietat que pot provocar mentir.
Sentiràs orgulls del que has aconseguit per dir la veritat.
Evitaràs el temor de ser descoberta per les mentides.
No deixaràs ferides a les persones, ja que una veritat es perdona amb gran facilitat però una mentida és més difícil d’oblidar”.
Que és ben cert si et poses a pensar detingudament les paraules.
Conèixer el valor de la veritat i com aplicar-ho a la vida diària per a ser millors persones.
Ser sincer és dir sempre la veritat.
Sembla tan senzill, però resulta difícil per a algunes persones.
Mentir als nostres fills, dir mentides davant d’ells o demanar-los que menteixin per nosaltres són lliçons que ells repetiran. El problema és que haurem perdut la llibertat, autonomia i criteri per a jutjar-los i ells finalment faran servir el nostre exemple com a excusa de les seves accions.
Aprendre a dir la veritat deixa grans regals per a la vida.
Els nostres fills no només seran persones fiables, sinó que a més aprendran dos valors fonamentals com ho són l’honestedat i la responsabilitat.
L’honestedat és meravellosa.
Ser honest és ser digne de posseir amics que podran valorar la persona amb un do com aquest. Se’ls reconeixerà com a lleials i honrats, títols que els farà mereixedors d’ocupar espais de líders.
D’altra banda, la responsabilitat és aquest poder per a admetre allò que hem fet, encara que ens porti conseqüències.
Aquest do parlarà del compromís dels nostres fills amb els reptes que tinguin a la vida.
Dir la veritat ens fa més humans, més propers i ens permet relacionar-nos més i millor amb les persones que volem o amb les que tenim un projecte en comú.