El pastor mallorquí

Aquesta raça de gossos, també coneguda com a ca de bestiar, té com a particularitat que és originària de les Illes Balears. Es tracta d’un gos de talla més aviat gran, sense ser exagerada i d’un pes mitjà. Presenta un color totalment negre o amb una petita taca en el pit. És un animal ben proporcionat, rústic, fort, musculós, robust i àgil. Quant a les seves aptituds, trobem que es tracta d’un gos pastor o de guarda, probablement la seva aptitud més important és la de vigilar i guardar propietats, finques o granges.
El caràcter d’aquesta raça de gossos mallorquins es caracteritza per ser molt dolç. Es tracta d’una raça que posseeix dues característiques de caràcter molt preuades, d’una banda és un gos obedient i, de l’altra, aprèn de seguida tot quant se li ensenya.
Per últim, cal assenyalar que en la seva integració a la llar, tot el que té de desconfiat amb estranys sospitosos, ho té d’afectuós i amable amb aquells que componen la família; escollirà el seu propietari, independentment de qui l’alimenti, i amb els nens es comportarà com un més, sense perdre sentit de la protecció.
