El que mengem afecta l’estat d’ànim

El que mengem pot tenir un impacte directe en com ens sentim, pensem i gestionem les emocions. Tot i que la dieta no és l’únic factor que determina l’estat d’ànim, la ciència confirma que hi ha una relació estreta entre alimentació i benestar emocional. L’intestí i el cervell estan connectats a través del que s’anomena eix intestí-cervell. A l’intestí hi viu la microbiota, un conjunt de bacteris que tenen un paper fonamental en la digestió, el sistema immunitari i, també, en la regulació de neurotransmissors com la serotonina, coneguda com “l’hormona de la felicitat”. De fet, una gran part de la serotonina es produeix a l’intestí.
Quan la microbiota està equilibrada, afavoreix un millor estat d’ànim. En canvi, una dieta pobra en fibra i rica en aliments ultraprocessats pot alterar aquest equilibri i contribuir a sensacions de cansament, irritabilitat o tristesa.
Alguns nutrients tenen un paper especialment rellevant en la salut mental:
- Hidrats de carboni complexos (cereals integrals, llegums): ajuden a mantenir nivells estables de glucosa i afavoreixen la producció de serotonina.
- Greixos saludables (oli d’oliva verge extra, fruits secs, peix blau): els àcids grassos omega-3 s’associen a una menor incidència de símptomes depressius.
- Proteïnes de qualitat (ous, peix, llegums): aporten aminoàcids necessaris per a fabricar neurotransmissors.
- Vitamines i minerals (vitamines del grup B, ferro, magnesi): una manca pot relacionar-se amb cansament mental, dificultat de concentració i baix estat d’ànim.
Els aliments rics en sucres afegits, greixos trans i productes ultraprocessats poden provocar pujades i baixades brusques d’energia. A curt termini poden generar una sensació de plaer, però a llarg termini s’associen amb més risc d’ansietat, estrès i fatiga emocional.
És important recordar que menjar bé no substitueix l’atenció psicològica o mèdica quan cal, però pot ser un gran aliat. L’acte de menjar també té una dimensió social i emocional: compartir àpats, cuinar amb calma i gaudir del menjar sense culpa contribueix al benestar general.