Abril amb calorada rècord passada de voltes

El mes d’abril, als observatoris de Barcelona Fabra (dades des de 1914) i Lleida Arboretum (dades des de 1938) han tingut temperatures mitjanes del mes, com els valors d’un mes de maig i unes dècimes de mes. Una barbaritat! Aquest és un resum de la nota de premsa del Servei Meteorològica de Catalunya, Meteocat.
Les dades recollides per les estacions meteorològiques, confirmen que l’abril de 2026 ha estat excepcionalment càlid a la major part de Catalunya. Concretament, ha esdevingut el més càlid registrat en 106 de les 122 estacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) amb més de dues dècades de dades, és a dir, gairebé en el 90% de la xarxa. Aquesta situació respon a un patró atmosfèric que ha afavorit que a la península Ibèrica arribessin nombroses pertorbacions i impulsessin l’aire càlid del nord d’Àfrica cap a Catalunya. La combinació d’aquesta massa d’aire càlid amb la persistència d’anticicló durant bona part del mes han provocat una temperatura elevada per aquesta època de l’any i precipitació escassa, excepte al Pirineu, on els valors són propers a la normalitat d’un mes de maig i s’ha accelerat molt el desgel.
Fins ara el precedent a Catalunya d’abril més càlid és del 2011, si bé el 2023 també ho va ser força. L’anomalia de temperatura ha estat especialment notable a les zones interiors i elevades, mentre que en les zones baixes del litoral s’ha vist moderada per l’efecte de la marinada, encara fresca en aquesta època de l’any (a l’estiu la Mediterrània s’escalfa i les marinades guanyen també temperatura). Aquest contrast es pot observar perfectament a la comarca del Baix Llobregat, on a l’estació del Prat de Llobregat, ubicada al delta, s’ha registrat una anomalia de +0,8 °C, mentre que al PN del Garraf – el Rascler, ubicada a la serralada, ha estat de +4,1 °C.
Pel que fa a la precipitació, l’última part del mes va estar marcada per episodis de tempestes al Pirineu i Prepirineu. Aquestes tempestes van ser provocades per una entrada d’aire relativament fred en altura que, en contrast amb la calor que hi havia a la superfície, han afavorit una forta inestabilitat atmosfèrica, amb xàfecs intensos i moltes vegades acompanyats de pedra. En alguns punts del Pirineu i Prepirineu oriental es van superar els 50 mm en poques hores. Malgrat aquests episodis de la segona meitat d’abril, la pluja acumulada no ha assolit la mitjana climàtica i el mes es considera sec o molt sec a gran part del país, a excepció del Pirineu.
Per Francesc Mauri