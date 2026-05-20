Relació entre el benestar i l’habitatge

L’habitatge és un lloc on ens sentim segurs, on podem descansar i moure’ns tranquil·lament, sense por de ser jutjats pels altres. Només que no tots necessitem els mateixos metres quadrats, els mateixos utensilis, ni la mateixa decoració. Així mateix, tampoc busquem tots el mateix entorn social o ambiental: hi ha qui se sent còmode compartint pis, habitació, vivint en família, en solitari, envoltat de molta gent, etc. De manera semblant, succeeix amb l’ambient: hi ha qui prefereix residir en un poble, als afores de la ciutat o en ple centre. Hi ha per a tots els gustos i no sempre és pel factor econòmic, perquè, moltes vegades, és pel plaer d’estar-hi. La persona fa del lloc escollit la seva llar, se sent a gust en ell i el gaudeix.
Així que, podria dir-se que la nostra llar ens defineix i, per tant, hi ha una relació directa entre el benestar i l’habitatge. A major plaer percebut en l’habitatge, major benestar tenim i, doncs, més feliços ens sentim. Després, també és cert que amb el pas dels anys anem canviant d’hàbits i costums, i això es tradueix en un canvi de preferències; potser, si abans ens decantàvem per viure a la ciutat, ara preferim residir en un entorn més rural, i igual succeeix amb el mitjà social. Si abans volíem estar amb més gent, ara prioritzem la solitud o viceversa, i ens crida l’atenció compartir el nostre espai amb més gent.
La solitud ja no ens agrada tant i volem estar envoltats de més gent, compartir moments, parlar de qualsevol tema, fer un beure junts, etc. La qüestió és que l’evolució segueix el seu camí i això comporta moltes vegades haver d’adaptar-se als canvis i, per això mateix, molta gent, quan els seus fills abandonen la llar, canvia de casa. Cerca una més petita, més adaptada a la seva situació actual, i la mateixa situació es viu a la inversa, quan l’espai de la llar es queda petit, la persona busca un altre més gran.
També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri.