Com cuidar i realçar les teves pestanyes sense danyar-les

Et convidem a detenir-te en alguna cosa que forma part essencial de la teva expressió. Sí! Les pestanyes no sols emmarquen la mirada: compleixen una funció protectora i, quan estan sanes, també aporten densitat i definició sense necessitat d’excés de maquillatge. Parlar de la cura de les pestanyes no és parlar únicament d’estètica. És parlar d’estructura, de cicle de creixement i d’hàbits que poden enfortir-les… o afeblir-les sense que ho notis.
Les pestanyes, com els cabells, segueixen un cicle natural de creixement, repòs i caiguda. La seva funció principal és protegir l’ull de partícules, pols i suor. Cuidar-les implica respectar aquesta funció i evitar pràctiques que comprometin la seva base: el fol·licle.
Entendre la seva fragilitat
A diferència dels cabells del cuir cabellut, les pestanyes són més curtes, fines i tenen un cicle de creixement més breu. La fricció constant, l’ús de productes inadequats o la retirada agressiva del maquillatge poden afavorir el seu trencament o l’afebliment.
La cura de les pestanyes no es resumeix a allargar-les o intensificar-les. Comença en el respecte al seu cicle natural i en decisions quotidianes que preserven la seva fortalesa. Hem d’entendre que una pestanya sana –natural o realçada– és sempre la millor base per a qualsevol tècnica estètica.
Com desmaquillar les pestanyes sense afeblir-les
Un dels gestos més importants és com retires la màscara de pestanyes. Fregar amb insistència o utilitzar fórmules massa agressives pot afectar la tija i a l’arrel. La neteja ha de ser suau i pacient, especialment si utilitzes productes waterproof.
El desmaquillat és el gest que més influeix en la salut de les teves pestanyes. Si utilitzes màscara –especialment fórmules resistents a l’aigua– convé adaptar la tècnica per a evitar trencaments innecessaris.
– Xopa un cotó o disc reutilitzable amb un producte adequat per a ulls i secunda’l suaument sobre les pestanyes tancades durant uns segons. Aquest temps permet que el maquillatge es dissolgui sense necessitat de fricció.
– Llisca el cotó cap avall, seguint el creixement natural, sense moviments laterals ni estirades.
– Si queden restes, repeteix el gest amb suavitat en lloc d’insistir amb pressió. L’objectiu no és eliminar el maquillatge a la primera passada, sinó fer-lo sense comprometre el fol·licle.
– Una vegada netes, evita pentinar-les en moll o manipular-les en excés. Com els cabells, quan estan humides són més vulnerables.
Nodrir sense sobrecarregar i altres hàbits que marquen la diferència
El mercat ofereix múltiples opcions: sèrums, condicionadors i tractaments enfortidors. La clau està a triar fórmules adequades i aplicar-les amb constància, no a acumular productes, però també existeixen petits hàbits que fan que les teves pestanyes tinguin un aspecte més sa:
– Mantén la zona neta, evitar dormir maquillada. Permetre períodes de descans si utilitzes màscara diàriament també forma part de la cura. En pestanyes naturals, menys sol ser més.
– Evita l’ús constant d’arrissadors en sec.
– No estirar les pestanyes en desmaquillar i revisar la data de caducitat de la màscara són detalls que influeixen més del que sembla.
– Para esment a senyals com a caiguda excessiva, zones despoblades o irritació persistent. En aquests casos, hauries de consultar amb un professional sanitari, com un dermatòleg.
Tècniques estètiques: quan i com
Extensions, lífting o laminatge poden realçar la mirada, però requereixen una execució professional i un manteniment adequat. Quan aquestes tècniques es realitzen sense control o es repeteixen sense descans, poden afectar la pestanya natural.
Si optes per extensions, és important respectar els temps de manteniment i no arrencar-les mai a casa. En el cas del lífting o laminatge, convé espaiar les sessions i assegurar-te que els productes utilitzats són específics per a ús ocular.
L’objectiu no hauria de ser substituir la pestanya natural, sinó acompanyar-la.
