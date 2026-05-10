Envelliment saludable: claus per a viure més anys i amb millor qualitat de vida

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’envelliment saludable consisteix a desenvolupar i mantenir la capacitat funcional que permet el benestar en la vellesa. Això inclou la salut física, mental i social. No es tracta d’evitar completament les malalties, sinó de conservar l’autonomia, la mobilitat, la capacitat de decisió i les relacions socials.
1. Alimentació equilibrada
Una dieta variada i rica en nutrients és fonamental per a prevenir malalties cardiovasculars, diabetis o osteoporosi. El patró de la Dieta mediterrània és un dels més recomanats:
- Fruita i verdura diàries
- Llegums i cereals integrals
- Peix blau i fruits secs
- Oli d’oliva verge extra
- Consum moderat de carn vermella i productes processats
2. Activitat física regular
El moviment és clau per a conservar força, equilibri i flexibilitat. No cal fer exercicis d’alta intensitat; caminar cada dia, nedar, practicar ioga o fer exercicis de força adaptats ja ofereix grans beneficis. L’activitat física:
- Redueix el risc de malalties cròniques
- Millora l’estat d’ànim
- Ajuda a prevenir la pèrdua muscular
- Afavoreix un millor descans
3. Salut mental i emocional
Envellir també implica adaptar-se a canvis vitals: jubilació, canvis familiars o pèrdues. Mantenir una bona salut mental és essencial. Per a això, cal:
- Estimular el cervell amb lectura, jocs o aprenentatge continu
- Mantenir relacions socials actives
- Demanar suport professional si cal
4. Prevenció i revisions mèdiques
Fer controls periòdics permet detectar precoçment possibles problemes de salut. Vacunacions, revisions cardiovasculars, control de la pressió arterial i de la densitat òssia formen part d’una estratègia preventiva.
La prevenció és una eina poderosa per a mantenir la independència durant més temps.
5. Descans i qualitat del son
Dormir bé contribueix a la recuperació física i mental. Amb l’edat poden aparèixer alteracions del son, però mantenir rutines regulars i evitar estimulants al vespre pot ajudar a millorar-lo.