Comença a la Seu el cicle “DonaTIC”

Cartell de la jornada DonaTIC a la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

El pròxim dimarts 19 de setembre arrencarà a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell el Cicle DonaTIC ‘El talent femení en l’ecosistema digital de Catalunya: vivències i oportunitats’, que té com a objectiu fomentar el paper de les dones en l’àmbit de la tecnologia en línia amb el Pla DonaTIC.

Aquesta primera jornada del cicle s’iniciarà a les sis de la tarda amb la benvinguda institucional a la sala d’actes del Consistori per part de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, Liliana Arroyo -amb un participació enregistrada-.

Seguidament, se celebrarà la taula rodona ‘Experiències i Vivències-Dones TIC de l’Alt Pirineu i Aran’ que comptarà amb la participació de Rosa Artisó, CEO de Sayoscarrera; Olga Cuevas, desenvolupadora web, formació i dinamització en TIC; Dèlia Serra, coordinadora del Grup de Suport Aeri dels Agents Rurals; Ester Collado, dinamitzadora del Punt Òmnia de la Seu d’Urgell; i Mireia Alba, professora de robòtica de l’Escola Mn. Albert Vives de la Seu d’Urgell. En acabar, hi haurà un torn obert de preguntes per part de les participants en aquesta jornada.

La clausura de la primera jornada del Cicle DonaTIC anirà a càrrec de Marta Bertran, estudiant del doctorat al CERN, guanyadora del Premi DonaTIC 2021 a la millor estudiant universitària en l’àmbit de les noves tecnologies -participació enregistrada-.

Les inscripcions per a participar en aquesta jornada a la Seu d’Urgell resten obertes en aquest enllaç, on també hi ha més informació de la sessió.

A aquesta primera sessió la seguiran les del Garraf (20 d’octubre a Vilanova i la Geltrú), el Maresme (25 d’octubre a Cabrera de Mar); l’Anoia (9 de novembre a Igualada); Girona (20 de novembre a Girona); Ponent (28 de novembre a Lleida) i Osona (30 de novembre a Gurb).

Pròximament es publicarà la informació relativa a la resta de jornades del cicle, que se celebraran a Tarragona, Terres de l’Ebre i Bages.

La iniciativa “Col·laboratori Catalunya”, impulsada per la Generalitat de Catalunya i la Fundació i2CAT, i l’Oficina Accelera Pime per a entorns rurals Secartys Sinergia organitzen aquest cicle que es desenvoluparà en una sèrie d’actes que se celebraran en diferents punts del territori, s’emmarca en el Pla DonaTIC que impulsa la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Polítiques Digitals, amb l’objectiu de promoure i reconèixer el talent i el lideratge de la dona en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Actualment, les dones representen el 26% de les persones que treballen en el sector TIC, segons les dades l’últim Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2023. En aquest escenari, el Cicle DonaTIC pretén donar veu a dones referents dels àmbits tecnològic, científic i empresarial en diferents punts del territori per a conèixer les seves experiències inspiradores. Les sessions tenen la finalitat d’ampliar la visibilitat i la connexió del talent femení a Catalunya, així com fomentar les vocacions tecnològiques entre les generacions més joves. Per això, les jornades s’adrecen principalment a empreses del territori, així com a dones professionals en l’àmbit de les TIC i les joves interessades per les disciplines STEAM.