La Seu vol ser un destí referent d’activitats i esports outdoor

Vista de la Seu d’Urgell des del mirador del Pla de les Forques (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell disposa d’un pla estratègic per a convertir el municipi en un destí referent d’activitats i esports outdoor, tant a nivell nacional com internacional. El document, encarregat pel Parc Olímpic del Segre, proposa que la ciutat s’especialitzi en ciclisme, trail running, senderisme i turisme naturalista.

Actualment s’identifiquen 24 modalitats esportives i quatre activitats al medi natural que es poden realitzar a l’Alt Urgell. Com a esports focus s’assenyala el piragüisme i l’esquí de fons a la capital alturgellenca, i el parapent i l’escalada al sud de la comarca. També s’incideix en el turisme ornitològic en tot l’àmbit comarcal. El document remarca que caldria continuar potenciant aquestes modalitats esportives i, en base a l’oferta actual, generar “productes comercialitzables amb una oferta combinada singular“. En aquest sentit, es posa com a exemple la Ruta de la Lletera, un recorregut en bicicleta de carretera entre la Seu i Martinet, complementat amb allotjaments rurals, wellness, visites culturals i transport.

Un altre aspecte en què incideix l’estudi és l’aposta per les autocaravanes i per a aconseguir nous projectes educatius a la Seu d’Urgell, com dos centres de tecnificació de bicicleta i trail running, així com un Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Muntanya. També s’apunta a la necessitat d’obtenir noves titulacions, com la Fisioteràpia; Alimentació, Dietètica i Nutrició Esportiva o el quiromassatge esportiu, entre d’altres.





Punts forts del territori

L’anàlisi indica que entre els punts forts de la Seu d’Urgell hi ha el fet que es tracta d’un territori “autèntic i genuí”, idoni per a la pràctica d’activitats i esports outdoor, situat a l’epicentre del Pirineu català, a dues hores de Barcelona i a tocar d’Andorra. També se subratlla que té una oferta patrimonial de primer ordre i un excel·lent patrimoni natural, amb una ubicació estratègica entre els parcs naturals del Cadí-Moixeró i de l’Alt Pirineu. Un altre tret rellevant és el seu clima temperat, que permet la desestacionalització. Altres factors a favor serien la connexió aèria propera, institucions orientades a la formació i pràctica esportiva, un producte gastronòmic local de qualitat i la capacitat organitzativa de grans esdeveniments esportius.





Piscina d’ones

El pla estratègic es tanca amb la proposta d’una piscina d’ones “per a posar la capital de l’Alt Urgell per segona vegada en el mapa del món”, com ja passar amb la construcció del Parc del Segre. El projecte “La Seu paradís de l’aigua, piragüisme i surf” defensa les potencialitats d’una onada de surf artificial a la zona que passaria a ser “un gran atractiu turístic”.