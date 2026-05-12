El nom de Bruges procedeix del noruec antic Bryggia, que significa: ponts. En l’idioma flamenc/neerlandès Brugg significa pont. En aquest sentit, Bruges és coneguda, igual que Amsterdam o Estocolm, com la Venècia del nord, per la gran quantitat de canals que travessen la ciutat. Un dels grans atractius de la ciutat és el casc antic, declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco l’any 2000. L’any 2002 va ser declarada Capital Europea de la Cultura. El casc antic està flanquejat per muralles i torres i les portes d’accés a la ciutat medieval es conserven pràcticament intactes.
Bruges és una ciutat que es pot visitar fàcilment a peu, tot i que també pot ser una alternativa veure la ciutat des d’un altre punt de vista, amb una passejada en barca, recorrent els canals medievals. El centre neuràlgic de Bruges és el Grote Markt o Plaça Major, al voltant de la qual trobem típics carrers i edificis medievals. Cal esmentar el Palau Provincial i l’imponent monument conegut com a Atal·laia, que constitueix un símbol de la llibertat i l’autonomia de Bruges.
És recomanable de visitar, també, la Basílica de la Santa Sang, que data del segle XII i que s’ubica en el Burg. Allà hi ha una relíquia de la Santa Sang de Jesucrist.
Altres edificis religiosos d’interès és la Catedral de Sant Salvador, que és l’església més antiga de Bruges, i també l’Església de Nostra Senyora, amb una imponent torre de rajola.
Fruit de la declaració l’any 2002 de Capital Cultural Europea, es va construir l’Auditori o Concertgebouw, de disseny modern i una impressionant sala de concerts, que acull un variat programa d’actuacions.
Un dels museus més peculiars de Bruges és el Museu de la patata fregida “Van patat tot fruiet”. Està instal·lat en un magnífic edifici del segle XIV i acull més de 400 objectes antics relacionats amb la patata, el conreu i la manipulació.
Ubicació
La ciutat de Bruges se situa a l’extrem nord-oest de Bèlgica, a 90 quilòmetres de la capital, Brussel·les
Superfície
138,40 km2
Organització
Bruges és la capital de la província de Flandes Occidental
Població
119.761 (2023)
Agermanaments
Salamanca; Burgos; Guadalajara
Idioma
L’idioma oficial és el neerlandès
Festivitats i festivals
Un dels actes més populars de Bruges és la Processó de la Santa Sang, que se celebra a finals de la primavera. També, cada tres anys se celebra la Reiefeesten, en record a l’època medieval. El Cactus Festival és llargament conegut i inclou concerts de blues, reggae i música ètnica
Gastronomia
La gastronomia de Bruges destaca pels seus peixos, la cervesa blanca de Bruges i, especialment, per les xocolates. D’entre els plats més característics, cal esmentar els musclos al vapor amb patates fregides, els tomàquets farcits de gambes, entre d’altres
