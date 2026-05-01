Perquè l’electricitat no és una moda

Sovint, quan parles de descarbonització i que cal electrificar, el coneixement del qual suposa tot plegat per la majoria de la població és, lògicament, limitat. Electrificar la calefacció, les indústries, el transport no és una moda o un reclam comercial per a fer diners (lògicament qui hi aposti els farà), es tracta d’una necessitat i que té una molt àmplia base científica.
Anem a pams. El 85% de l’energia primària utilitzada al planeta ve del carboni. Petroli, gas i carbó. A Catalunya, la xifra és del 74%. El terme de primària fa referència al fet de l’energia mare, que es fa servir, senzillament, per a la vida i el comerç mundial.
El planeta té un hivernacle natural i és color blau, l’atmosfera. El necessitem per a viure i tenir una temperatura raonable. La crema de combustibles, fòssils, petroli, gas i carbó, altera la seva composició, reté cada cop més calor i la temperatura puja a gran part del planeta. És l’efecte hivernacle. Això, a més a més, fa canviar les precipitacions a l’alça o la baixa a tot el planeta.
La crema de combustibles fòssils és el causant, amb diferència, de la majoria dels problemes que tenim.
La comunitat científica mundial només coneix una solució per a poder adaptar-nos i mitigar aquests canvis: electrificar i deixar de cremar petroli, gas i carbó.
Catalunya, Espanya o Portugal, de ser uns “pobres energètics”, passem a ser uns “rics energètics”, a més a més de deixar de contaminar i llençar energia.
Per què comento el fet de llençar energia? La qüestió no és menor. Un motor de combustió és una joia d’art de l’enginyeria industrial, però és, un zero a l’esquerra, en eficiència. Un cotxe de benzina, gasoil o híbrid, quan hi poses 100 litres de combustible en llença entre 70 i 80 en forma d’escalfor i només en fa servir 20 o 30 per a moure el vehicle. Això que costa d’entendre i de fer canviar amb ràpides per diversos motius, s’entén a la primera amb una bombeta.
La de 100 W de “tota la vida” utilitzava 80 W per a escalfar i només 20 W per a il·luminar. Una d’electrònica tipus led, de qualsevol potència, per exemple, de 5 W n’utilitza 4 per a il·luminar i només malbarata 1 en forma d’escalfor. Hem estat llençant i malbaratant quantitats estratosfèriques d’energia i encara ho estem fent de forma massiva. L’energia elèctrica és eficient, de casa i km 0 i marida a la perfecció amb la digitalització. Aquesta eficiència es posa de manifest amb les xifres d’energia que preveu el PROENCAT, la previsió d’energia per al 2050 a Catalunya. Si electrifiquem tot el previst, el consum general d’energia primària de Catalunya s’acostarà a la meitat de l’actual, sobretot i especialment per l’eficiència de la nova font bàsica d’energia. No podem perdre temps!!