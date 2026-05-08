Consells per a millorar l’ombra del jardí

Disposar d’una bona zona d’ombra al jardí o a la terrassa és clau per a gaudir dels espais exteriors durant els dies assolellats de tot l’any. Més enllà d’una qüestió de confort, crear racons protegits del sol ajuda a regular la llum, afavoreix el benestar i permet aprofitar l’exterior en diferents moments del dia.
Una de les opcions més habituals és instal·lar elements fixos o semifixos que generin una cobertura estable. Aquest tipus de solucions són ideals per a zones de menjador o d’estar, ja que ofereixen una protecció constant i poden integrar-se amb l’estètica de la casa. Les estructures lleugeres amb teixits o lames regulables permeten controlar l’entrada de sol i la ventilació segons l’hora o l’estació.
També existeixen alternatives mòbils i flexibles, especialment útils en espais reduïts o en terrasses on es vol adaptar l’ombra a cada moment. Aquests sistemes es poden orientar o desplaçar amb facilitat i resulten pràctics per a crear racons de descans sense instal·lacions complexes.
Per a qui busca una solució més decorativa, els teixits tensats o les cobertes lleugeres aporten una imatge moderna i ofereixen una protecció eficaç davant la incidència directa del sol. A més, són fàcils de retirar quan les condicions meteorològiques ho requereixen.
Una bona zona d’ombra continua sent sinònim de confort i qualitat de vida a l’aire lliure sobretot a l’estiu, però també durant la primavera quan hi ha més hores de sol.
