Títol: La senyora A i el senyor Z
Escriptora: Teresa Duran
Il·lustrador: Gustavo Roldán
Editorial: Kalandraka
Pàgines: 36
Edat: Primers lectors
La senyora A és un personatge d’aquells que fa goig de trobar a la literatura infantil i juvenil actual: és còmica sense voler ser-ho i ferma en el paper que representa. Amb una al·lèrgia severa als colors que li provoca esternuts, cagarrines i urticàries, la protagonista d’aquesta història s’ha convençut a si mateixa per a viure, vestir, i menjar únicament en blanc i negre —o bé en negre i blanc! Per aquest motiu, quan un nou veí totalment oposat a ella, un pallasso famós anomenat senyor Z, es muda al pis de dalt, el món tal com ella l’ha concebut comença a trontollar. Així, a La senyora A i el senyor Z, el nou resident s’embarca en l’aventura de trobar un «antitot» per a curar la seva particular veïna.
Teresa Duran i Gustavo Roldán, hàbils com ells mateixos, proposen un àlbum intemporal amb els elements justs i necessaris per a tractar la diferència i el poder transformador de creure en algú. La veu narrativa de Duran és sarcàstica i està carregada d’oralitat. A més, com ja ens té acostumats, fa ús d’un vocabulari concís que no s’amaga de paraules grans com ara «virolat» o «cromàtica». D’altra banda, les il·lustracions de Roldán exhibeixen l’estil característic de l’artista, a partir d’uns traços minimalistes i plens de moviment a base de plomí i aquarel·la amb una paleta de colors modesta, que en aquest cas és vermella, taronja, verda, blava i groga. Amb un estil aparentment senzill on tot està estudiat, el llenguatge visual desenfadat amplia la narració, i en més d’una ocasió ens fa riure per sota el nas.
La història conclou amb un final obert que, si bé pot fer l’efecte de ser abrupte, suggereix un desenllaç optimista i la continuïtat de la bona relació entre veïns.
Laura Sagués Jorba / Clijcat / Faristol