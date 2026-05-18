Horòscop del 18 al 24 de maig

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Modera la velocitat. Pots tendir a córrer més del necessari. També pot ser que parlis més del compte i algú surti afectat. En resum, aquests dies serà millor que frenis el teu impuls tan accelerat.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Es comencen a moure assumptes materials, que fins ara estaven estancats. Incorpores canvis a la dieta per motius de salut. Possible trobada amb un familiar. T’ho passaràs bé recordant vells temps.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Felicitats. Comença el teu període anual de renovació energètica. Tens tota la força per a tornar a començar i tirar endavant els teus objectius. Però cal que ho estructuris bé. No tinguis pressa.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Si tens una relació, cal que toquis de peus a terra. Vius en el teu món, i no t’adones que hi ha alguna cosa que cal parlar. Aprofita l’encant que ara desprens per a encarar-ho amb tendresa.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Segueixes rebent el suport de Júpiter, que et protegeix davant els entrebancs de la vida i et dona un extra d’alegria. Dies per a gaudir dels amics, i per a fer una escapada de relax i diversió.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Hi ha una persona, entre les teves amistats, que sent alguna cosa per tu. No t’ho dirà, perquè és una persona molt sensible i es protegeix del teu rebuig. Però és possible que tu ja sàpigues qui és…
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Procura que els teus problemes professionals no afectin la teva vida de parella. Parleu i explica-li com et sents. Enterreu la destral i doneu-vos temps de més qualitat, amb carícies i massatges.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Pots experimentar moments de tristor, sentir que tornen algunes sensacions del passat, que creies oblidades. Trobaràs suport en una persona del teu àmbit familiar, que entén el teu problema.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Les qüestions de parella es troben en ple èmfasi. Tant per a gaudir-ne, com per a patir-les. Com sigui, la teva relació omple molt de temps ara mateix. Emocions molt ocultes als altres, però serenes.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Els assumptes domèstics no surten com voldries i et tenen una mica atabalat. Si vols arribar fins a la persona que t’atrau, hauràs de fer l’esforç de trencar el gel. No esperis que ho faci ella.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
La teva economia passa per moments complicats. Pot sorgir una feina en la qual hauràs de tractar amb el públic. Potser no és la ideal, però et pot ajudar econòmicament. Moments divertits en parella.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Tens fe en el futur i esperes que les coses canviïn com per art de màgia. Caldrà que deixis enrere algunes pautes limitants. Bon moment per a l’amor, però no siguis massa absorbent o s’espatllarà.