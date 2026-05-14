Cuina pas a pas: Verdures al forn

Aquí presentem una recepta molt fàcil de cuinar i de preparació ràpida i senzilla, que pot servir com a plat principal o com acompanyament d’altres, com peix, carns… Queden daurades i cruixents! En aquest cas, hem fet servir pebrot vermell, ceba dolça, pastanagues, patata, carabassó, espàrrecs verds gruixuts i floretes de bròquil.
També hi hem afegit uns xampinyons, que combinen molt bé a la recepta de verdures. Us permet moltíssimes variants, ja que hi podeu afegir o treure aquestes o altres verdures al gust. També es poden coure pebrots verds, carabassa, moniatos, naps, xirivíes, tomàquets madurs, carxofes, col…
En aquesta recepta li hem afegit pebre negre, orenga i picada d’all i julivert. També li podem donar un toc completament diferent i personalitzat segons els gustos, ja que podem treure o afegir aquestes i moltes altres espècies i salses. Es pot combinar amb llorer, romaní, farigola, alfàbrega, gingebre, curri, comí, herbes provençals, caiena, pebre vermell… També es pot fer un allioli, per exemple, per acompanyar les patates ja cuites…
Ingredients:
- Mig pebrot vermell
- Una ceba dolça
- Dues pastanagues
- Una patata
- Mig carabassó
- 4 espàrrecs verds gruixuts
- De 4 a 6 xampinyons
- 3 floretes de bròquil
- Oli d’oliva verge extra
- Pebre negre (al gust)
- Espècies al gust (orenga, romaní, farigola, etc.)
- Sal
- Opcionalment: Picada d’all i julivert
