Cher celebra els seus 80 anys

Un 20 de maig de 1946, ara se celebren justament els 80 anys de l’efemèride, naixia la cantant Cher (de nom real Cherilyn Sarkasian La Pierce), a El Centro, Califòrnia (Estats Units). Intèrpret de pop, rock i dance. Entre 1964 i 1974 va formar al costat del seu marit Sonny Bono el duo Sonny and Cher. Des de finals dels anys setanta la seva carrera es va reorientar principalment cap al cinema amb ocasionals retorns musicals.
Més enllà de les seves aparicions a la gran pantalla i de les seves rítmiques cançons i el ritme que imposava a cada moviment del seu cos, val a dir que Cher també s’ha fet famosa per les múltiples operacions estètiques a què s’ha sotmès.
