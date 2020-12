Últim adeu a Òscar Ribas

Emotiu i íntim. Així ha estat el darrer comiat de l’excap de Govern Òscar Ribas a Sant Julià de Lòria, coincidint amb el dia de dol nacional decretat aquest dissabte per l’executiu.

La missa s’ha celebrat a l’església parroquial amb els familiars més pròxims i una mínima representació institucional.

Les autoritats que han presenciat l’acte han volgut dedicar unes últimes paraules a Ribas, ressaltant una vegada més la rellevància de la seva figura i trajectòria.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha lamentat que “no ens podrà continuar donant consells”, però pensa que “ha deixat el camí traçat”. “Totes les persones que tenim responsabilitats públiques tenim molt clar que les seves recomanacions són bones per a la prosperitat del país“.

La síndica general, Roser Suñé, l’ha definit com un “gran humanista, estadista i un home d’estat“, però també com una persona “summament generosa” a l’hora de compartir les seves idees.

En aquesta línia, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha assegurat que “més enllà d’un gran polític, era una gran persona“, malgrat que ha comentat que no havia tingut una relació estreta amb ell. Considera que “és una gran pèrdua per a la parròquia i per al Principat”.

Des d’aquest diumenge i en els propers dos dies les banderes de les institucions públiques romandran a mig pal i a partir de demà s’habilitarà a l’edifici administratiu del Govern el llibre de condolences. D’aquesta manera, tothom qui ho desitgi li podrà deixar un últim missatge.