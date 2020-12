Els protagonistes del e-Trophée Andros 2021 deixen Andorra amb ganes de tornar

Les instal·lacions del Circuit Andorra han estat l’escenari en el qual l’e-Trophée Andros 2021 ha fet els seus primers passos. Han estat dues jornades espectaculars en les quals la igualtat ha estat el comú denominador.

Entre els ELITE PRO, Aurélien Panis i Yann Ehrlacher amb sengles triomfs han presentat la seva candidatura al títol, mentre que en els ELITE es planteja una lluita generacional, tres il·lustres veterans Gerald Fontanel i Margot Lafitte, tots dos guanyadors a Andorra, a més de Sylvain Pussier, se les hauran de veure contra els impetuosos Jerémy Sarhy i Nathan Biel, que amb només 21 anys cadascun, han demostrat una gran qualitat.

En la categoria ENEDIS Trophée Andros, el gran protagonista ha estat el pilot de l’Automòbil Club Andorra Esport, Raul Ferré, que en cap moment s’ha vist inquietat pels seus rivals. Així doncs, doble triomf per a Ferré al Circuit Andorra.

Max Mamers (2MO) elogia el Circuit Andorra

Una vegada situats a la instal·lació andorrana, els participants van assistir al tradicional brífing de principi de temporada que va donar Max Mamers, màxim responsable de 2MO Organisation, al costat dels seus col·laboradors més directes al paddock del Circuit Andorra. A part de donar les novetats de la present edició del Trophée Andros, Mamers va tenir paraules d’elogi per a la pista andorrana, així es va expressar: “Alex Bercianos i el seu equip no han deixat de treballar durant aquestes setmanes per a tenir la instal·lació en un estat immillorable, a pesar que la confirmació definitiva que es podia disputar el meeting no va arribar fins fa una setmana”.

Per primera vegada en un meeting del Trophée Andros, s’ha competit en un traçat diferent en cadascuna de les jornades. És alguna cosa que no s’havia fet en els 32 anys d’història del trofeu i que en aquesta ocasió s’ha dut a terme amb un consens total d’organitzadors i equips.

L’esforç de l’equip del Circuit Andorra va tenir la seva recompensa, sobretot, en el reconeixement dels organitzadors del e-Trophée Andros com dels equips. Així ho comentava Bercianos: “La reconfiguració del traçat, de la segona jornada, ha estat una mesura que s’ha pres per a garantir les condicions òptimes tant per als pilots com patrocinadors. A més els pilots han tingut la possibilitat de competir en dos traçats diferents en un mateix meeting”.

1r meeting

En l’ELITE PRO, Aurélien Panis repeteix triomf al Circuit Andorra. Aurélien PANIS (Audi A1 Saintéloc Racing), actual campió de l’e-Trophée Andros, va començar la defensa del títol aconseguint el triomf en l’estrena del certamen de referència del pilotatge sobre gel. El més jove de la saga Panis no ho va tenir fàcil, Yann EHRLACHER (Dupessey AS01), nebot del 10 vegades vencedor del trofeu Yvan Muller, va lluitar fins al final per a afegir el quart triomf parcial en el seu palmarès esportiu.

Malgrat vèncer en la Super Final de la categoria, l’avantatge adquirit per Panis al ser el millor en les mànegues qualificatives i en la Super Pole, va resultar decisiva. Nathanaël BERTHON (Peugeot e208), guanyador de la categoria Elite del 2017, va pujar al tercer graó del podi situat en el paddock del traçat andorrà.

Margot Lafitte guanya una categoria ELITE molt ajustada. Margot Lafitte, una pilot amb cognom il·lustre i amb molta experiència, va passar de no tenir cotxe per a competir en l’e-Andros 2020/21, a ser la primera vencedora de la categoria Elite de la temporada. Al final va trobar un espai a l’equip de Sebastian Loeb i el va aprofitar.

Precisament el seu jove company d’equip, Jérémy Shary (21 anys), va ocupar la primera posició de la classificació parcial, una vegada completades les mànegues qualificatives. La segona posició era per a Lafitte a 2 punts del seu company. Un error de Shary en la sortida va donar l’opció a Lafitte i Poussier a lluitar per un triomf que al final va anar a parar al plamarés esportiu de la filla de Jacques Lafitte. Shary i Poussier van completar el podi dels Elite.

ENEDIS Trophée Andros: Els pilots de l’ACA Esport completen el podi. Raul Ferré (Loxam) va aconseguir repetir el triomf aconseguit fa aproximadament un any. Ferré que ja va ser el millor en les mànegues qualificatives, va aprofitar la seva situació de privilegi al capdavant de la graella de sortida i es va situar al capdavant des de l’inici, aconseguint un triomf clar. L’emoció va ser per la segona posició: Edgar Montellà i Àlex Español “Sito” van mantenir un duel emocionant, amb virolles incloses, que al final es va decantar a favor de Montellà.

Raul Ferré comentava abans de rebre el trofeu de guanyador: “Tot ha sortit bé, no hi ha hagut cap contratemps. Ara l’objectiu és intentar millorar (sempre s’aprèn a les carreres) de cara a la prova de demà i intentar repetir el triomf”.

Per a Edgar Montellà la jornada va ser més complicada: “M’ha costat adaptar-me al cotxe, mantenir-lo a la pista no ha estat fàcil. Amb tot està sent una bona experiència i l’estic gaudint”.

Per la seva part, Àlex Español “Sito” es mostrava molt crític amb la seva actuació: “He tingut la segona posició al meu abast i una virolla en la penúltima volta… una llàstima. De totes maneres estic content de com ha anat aquesta jornada amb una mecànica molt diferent a l’habitual”.

2n meeting

Espectacular triomf de Yann Ehrlacher a l’ELITE PRO. La jornada anterior es va quedar a un pas del triomf, però va continuar confiant en aconseguir el seu objectiu i quan semblava que més complicat ho tenia, va protagonitzar una espectacular final que el va portar, per primera vegada, al graó més alt del podi del Circuit Andorra. Les diferències van ser mínimes, Jean B.Dubourg a 1 punt del guanyador i Aurélien Panis a 2 punts van completar el trio de guanyadors del segon meeting de l’Andros a Andorra. Destacar l’actuació de Panis que, malgrat un hàndicap de 60 kgs de més en el seu vehicle pel triomf del dia anterior, va aconseguir situar-se en el podi.

En aquesta jornada una altra actuació digna d’esment va ser la de Franck Lagorce, una de les llegendes del Trophée Andros. Als seus 52 anys va ser el millor en les mànegues qualificatives. En la final no va poder concretar la seva gran actuació i al final va fregar el podi (4a posició).

En l’ELITE triomf i lideratge per a Gerald Fontanel. Un altre gran veterà de l’automobilisme francès, Gerald Fontanel (56 anys), va frenar en sec l’ímpetu de dos compatriotes seus (Bihel i Sarhy) amb un futur molt prometedor. A Andorra aquest dissabte (dia 19), Fontanel va completar una excel·lent actuació, dominant les mànegues qualificatives i la final aconseguint el triomf en la prova i el lideratge provisional del trofeu. En aquesta ocasió, Nathan Bihel i Jeremy Sahry van haver de conformar-se a escortar al guanyador en el podi final.

ENEDIS Trophée Andros. Raul Ferré al seu ritme. El jove pilot que compta amb el suport del Programa de Formació de Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra, va tornar a llançar-se amb un clar triomf en la categoria ENEDIS convidats. Va repetir segona posició el seu company en l’esmentat programa Edgar Montellà mentre que la tercera posició va ser per a la joveníssima (16 anys) Doriane Pin.

Àlex Machado el tercer pilot del ACA Esport, no va tenir tanta sort com els seus companys i va finalitzar la seva actuació en el ENEDIS Andros en una 6a posició lluny del seu objectiu inicial, d’aquesta manera ho explicava: “No he aconseguit adaptar-me ni al vehicle ni a la mena de conducció que es necessita en aquests traçats. És molt diferent a la que estic acostumat en el karting o fórmules. De tota manera content amb l’experiència”.

“Una satisfacció acabar les dues jornades rebent tants missatges positius”

Organitzar un meeting de l’e-Trophée Andros en condicions normals és un repte. La present edició ha tingut unes connotacions molt particulars que han augmentat encara més la seva dificultat. En opinió de Bercianos: “Crec que un desafiament d’aquestes característiques no es pot afrontar en solitari. Així doncs, és d’agrair la confiança que han dipositat en nosaltres (equip del Circuit Andorra) el Ministeri de Sanitat i el d’Esports, donant llum verda a l’organització de l’esdeveniment”.

“El suport dels patrocinadors, sens dubte, imprescindible per a l’esmentada organització: Hiper Pas que a més de prestar el seu suport a l’Andros és patrocinador del Circuit Andorra; FEDA, a la qual cal agrair el servei tècnic que han dut a terme durant els dos dies en què no hi ha hagut cap problema en la càrrega de les bateries dels vehicles; el Comú d’Encamp que segueix fidel a l’esdeveniment pràcticament des dels seus inicis donant arguments per promocionar la parròquia; Andorra Turisme que permet ser la millor plataforma per a comunicar Andorra i França”, ha exposat Bercianos.

A més afegia: “En una situació sanitària tan complicada com l’actual no era fàcil afrontar l’organització d’un esdeveniment de tal magnitut, amb plenes garanties. Vam dissenyar un protocol sanitari exigent, que ha estat tot un èxit. Hem fet uns 500 tests covid19 i sobretot no s’han escatimat esforços perquè la seguretat de les prop de 300 persones que van treballar al Circuit Andorra durant aquests dos dies fos total”.

Una vegada iniciada amb èxit la 32a edició de l’e-Trophée Andros, Max Mamers i el seu equip es prenen un respir per a carregar bateries, mai més ben dit, per a continuar amb més motivació, si cap, els dies 8 i 9 de Gener del 2021 a Isola 2000. Serà el segon meeting de l’e-Trophée Andros 2021.