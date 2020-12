Es posposen fins al dia 23 els desplaçaments fora de l’Alt Urgell

A partir d’aquest dilluns Andorra queda assimilada la a comarca catalana de l’Alt Urgell . Així, els residents dels dos territoris es podran moure lliurement entre aquests. No serà, però, fins dimecres 23 que els desplaçaments es podran fer més enllà i que anar a visitar la família serà justificació pel viatge.

El darrer decret de la Generalitat de Catalunya deixa molts dubtes d’interpretació sobre la possibilitat que els residents d’arreu de Catalunya puguin venir a Andorra si hi pernocten, i a això cal afegir la posició de Protecció Civil a Catalunya, que no entén que es pugui fer turisme al Principat. Ara bé, la resolució permet, entre el 23 de desembre i el 6 de gener, que bombolles de convivència “s’estableixin en una comarca diferent de la comarca on resideixen habitualment, sempre que es mantingui la integritat de l’esmentada bombolla i es compleixin les mesures relatives a reunions i trobades familiars i de caràcter social”. D’aquesta manera, els residents a Catalunya tindrien l’opció a visitar Andorra al estar, aquesta assimilada a l’Alt Urgell.

Malgrat els dubtes, a l’eix comercial s’ha observat força afluència de persones passejant al llarg de tot el cap de setmana.

Els hotelers i comerciants mantenen l’esperança que a poc a poc puguin recuperar una mica l’activitat.