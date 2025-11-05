UdA: Segona edició del curs sobre integració europea

La Universitat d’Andorra (UdA) ha organitzat una segona edició del curs en Integració europea, una proposta formativa que busca aprofundir en el coneixement de la Unió Europea i en les implicacions de les relacions amb Andorra. Va dirigit a professorat, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades a conèixer les dinàmiques polítiques, econòmiques i socials que configuren la UE actual, així com a comprendre els processos d’integració que han conduït a la seva construcció i creixement.
La formació oferirà un enfocament especial en la integració dels petits estats i dedicarà una atenció particular a l’evolució de les relacions entre Andorra i la Unió Europea, analitzant-ne els reptes i les implicacions.
El professorat està format per especialistes de la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Tolosa Capitoli, el Centre d’Estudis Internacionals (adscrit a la Universitat de Barcelona) i la Universitat d’Andorra.
El curs té una càrrega lectiva de 2 crèdits europeus i consta de 24 hores lectives dividides en sis sessions presencials que es faran a la Universitat d’Andorra els divendres al matí entre els mesos de febrer i abril de 2026. Les sessions són majoritàriament en llengua catalana excepte dues, que s’impartiran en francès.
Les preinscripcions es poden tramitar fins al 10 de gener a través del formulari habilitat al web de l’UdA i les persones que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un diploma d’aprofitament en Integració europea expedit per la Universitat d’Andorra.
Més informació: https://www.uda.ad/integracio-europea/.