“El mar que brilla i riu”, de Montse Barderi

Títol: El mar que brilla i riu
Autor: Montse Barderi
Pàgines: 192
Editorial: Columna Cat
Sinopsi:
Montse Barderi signa la seva novel·la més lliure, desfermada i lírica: un relat radical sobre les dones que comencen a envellir i, lluny de renunciar a res, ho volen tot. Una història que parla d’identitat, cos, bellesa, amistat, llibres, sexe i miracles. I ens recorda que potser no cal una altra persona per a sentir-se estimada. Potser només cal aprendre a parlar amb el mar.
I jo, mentrestant, incapaç de consolar-la, dibuixava cercles de llum sobre l’aigua. Estava enamorat d’una dona convencional, amb somnis de clixé, plena d’automenyspreu, inseguretats, debilitat, tristesa, i jo, com sempre, me la vaig estimar encara més per patètica, per innocent, per desorientada, per profunda i irremeiablement humana.
«L’amor de la Montse Barderi per la paraula ens fa enamorar, un cop més, de la seva escriptura!». Xavier Grasset, periodista.
«Un llibre per a bussejar per la teva pròpia vida, que et sacseja amb infinites onades d’ironia i d’esperança». Anna Pujadas, filòsofa, UAB.
Font: lacasadellibro