La Seu celebrarà dissabte la jornada “Repercussió Escorxa”

La Seu d’Urgell celebrarà aquest pròxim dissabte, 8 de novembre, la jornada ‘Repercussió Escorxa’ que tindrà lloc al passeig Joan Brudieu. Es tracta d’una trobada plena de ritme, activitats i amb ambient de germanor, organitzada per diferents entitats de la ciutat. L’esdeveniment tindrà lloc d’11 del matí a 7 del vespre i és obert a tota la ciutadania.
La jornada està organitzada conjuntament per diverses associacions locals: Diables de l’Alt Urgell, Tambuka, Geganters de la Seu d’Urgell, Grup Gas, i l’Associació d’Armats de la Seu d’Urgell, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
Durant tot el dia, el públic podrà gaudir d’una botifarrada popular, bingo, jocs gegants i inflables per als més petits, així com d’una jornada amenitzada amb actuacions de les diferents associacions participants, que faran ressonar els tambors i la festa pel centre de la ciutat.
‘Repercussió Escorxa’ vol ser una jornada de convivència, cultura popular i festa, on la percussió i les entitats locals són les grans protagonistes.