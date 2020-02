La companyia de vehicles de lloguer amb conductor Uber ha anunciat pèrdues per valor de 8,5 milions de dòlars entre gener i desembre del seu exercici fiscal 2019, però el seu màxim responsable augura que l’empresa es troba en disposició d’aconseguir beneficis aquest mateix any, tal com informa EFE.

“El nostre progrés el 2019 i els nostres plans per al 2020 em donen la confiança necessària per llançar un repte als nostres equips i accelerar el nostre objectiu de tenir beneficis abans d’interessos i impostos al quart trimestre del 2020“, ha dit el conseller delegat d’Uber, Dara Khosrowshahi. Fins ara, l’objectiu de sortir dels números vermells estava fixat per 2021.

L’empresa amb seu a San Francisco (Estats Units) també ha informat que va ingressar durant els passats dotze mesos 14.147 milions de dòlars, per sobre dels 11.270 milions facturats en l’exercici anterior, però tot i així les despeses van superar de llarg la facturació.

Malgrat les pèrdues, Uber segueix creixent a bon ritme i la plataforma va arribar al setembre als 111 milions d’usuaris mensuals actius a tot el món, un 22% més que en la mateixa data de l’any passat.