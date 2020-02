Cites a cegues, un innovador mètode per buscar parella en línia que té a Catalunya més de 9.000 perfils inscrits, ja ha aterrat a Madrid. El projecte empresarial va néixer ara fa dos anys a la Seu d’Urgell i es troba a mig camí entre les agències matrimonials tradicionals i les pàgines web i aplicacions per lligar.

La directora de l’empresa, Alba Vallejo, valora “molt positivament” l’acollida que està tenint la proposta a la comunitat madrilenya. “En dos mesos comptem amb més de 1.000 usuaris inscrits, 6 restaurants col·laboradors i un nombre creixent de cites molt satisfactòries”, manifesta. Vallejo explica que l’objectiu de Cites a Cegues és donar servei a tot el territori espanyol, “però volem fer una implantació controlada per poder atendre degudament a les persones que ens dipositen la seva confiança”.

Així mateix, assenyala que “la idea va néixer amb la voluntat d’ajudar aquelles persones que volen trobar una relació de parella estable però que no volen exposar la seva intimitat a les xarxes ni invertir temps i esforç en conèixer persones que puguin tenir altres objectius”.

Àmplia base de dades

Cites a Cegues es diferencia de les agències matrimonials tradicionals perquè treballa exclusivament en línia, “el que fa que sigui molt més còmode per als usuaris i que els preus puguin ser molt competitius”, comenta Vallejo. I afegeix: “Comptem amb una base de dades molt àmplia, que cap agència presencial pot arribar a tenir”. Respecte a les aplicacions de contactes, la director de l’empresa urgellenca subratlla que “el nostre mètode garanteix, d’una banda, la màxima discreció, ja que no publiquem dades ni fotografies, i, de l’altra, rigor, gràcies a la supervisió de tots els perfils per part de professionals de l’àmbit de la psicologia”.

“Quan arriba la cita, les dues persones únicament disposen de el nom de pila, l’edat i la localitat de residència de la persona que van a conèixer. Només l’equip de Cites a Cegues compta amb les dades personals i les fotografies dels candidats”, garanteix l’empresària urgellenca.

Equip d’assessors personals

Alba Vallejo es mostra convençuda que l’èxit de Cites a Cegues rau en el fet que són els assessors personals, i no els programes automàtics, els que determinen la compatibilitat entre les persones, amb l’objectiu de posar en contacte a parelles objectivament compatibles per a una cita a cegues que té lloc a un dels restaurants que formen part de la xarxa de col·laboradors. “Només es fan les propostes de cita que els professionals veuen viables”, remarca.

“En tractar-se d’un servei de pagament, totes aquelles persones que persegueixen un contacte ocasional ja no s’adrecen a Cites a Cegues”, especifica. I conclou: “Hem aconseguit arribar a la nostra audiència desitjada. De fet, a la nostra base de dades únicament volem a aquelles persones que busquen una relació sentimental estable i sincera”.

Les dades del qüestionari de satisfacció dels clients indiquen que 9 de cada 10 recomanen el servei i repetirien l’experiència. Al voltant del 60 per cent de les parelles es tornen a veure pel seu compte.