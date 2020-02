Assandca organitzarà una recollida de firmes per tornar a reivindicar la tan esperada unitat de radioteràpia si el Govern, com tot apunta, se’n desdiu. L’entitat celebra, això sí, les millores en l’acompanyament dels pacients que reben tractament fora, que ara disposen de taxis d’anada i tornada. Amb tot, consideren que no és suficient.

Davant la incertesa sobre si l’actual Govern acabarà tirant endavant un centre de radioteràpia al país, el president d’Assandca confessa que prendran accions si finalment el projecte es desestima. Josep Saravia afegeix que “”si la idea és no fer la radioteràpia, farem una recollida de signatures perquè es donin compte que el que s’havia guanyat en un moment no era simplement fum d’un dia, sinó que al darrere hi ha una sèrie de gent que ens dona suport amb aquest tema. Aleshores ha veurem com reaccionaran”.

Davant la decisió del Govern d’estudiar totes les opcions possibles, Saravia confessa que fa un any, amb un projecte embastat sobre la taula de la mà de l’anterior executiu que encapçalava Antoni Martí, era molt més optimista. Posa en relleu que “el Govern està encara estudiant si és viable o no. Això és una sorpresa que he tingut perquè jo pensava que enlloc de buscar si és viable o no, el que buscarien és la forma de fer-lo viable”.

El 8 de gener es va aprovar el conveni entre el Ministeri de Salut, la CASS i els taxistes per impulsar un servei de taxi individual per als pacients que han de desplaçar-se a l’estranger per rebre tractaments com la radioteràpia, deixant enrere l’autobús. La CASS cobreix els serveis, així com la despeses dels acompanyants. Saravia valora aquests avenços però segueix pensant que no n’hi ha prou, ja que el desgast que impliquen els trajectes es podria estalviar impulsant un centre al país.