El debat sobre que fer amb els comptes inactius que continuen oberts en les xarxes socials és una cosa que continua preocupant. Milers de persones moren cada any o simplement deixen d’utilitzar una xarxa social sense pensar a desactivar-la, deixant un ciberespai ple de “cadàvers”.

És per aquest motiu que Twitter va anunciar el 26 de novembre que a partir de l’11 de desembre retiraria tots aquells comptes que portessin sis mesos inactius. La mesura només era aplicable a la Unió Europea i la xarxa social de l’ocell la veia com una manera de netejar de comptes la plataforma online. Finalment la decisió no ha acabat d’agradar a tothom perquè suposava esborrar molts comptes de persones mortes fent desaparèixer el que podríem denominar la seva memòria o llegat online.

Davant això que suposava un problema, finalment Twitter ha decidit parar el seu projecte el qual ha assumit com “un error per la nostra part”. La xarxa social ha indicat que no aplicarà l’esborrat generalitzat fins que trobi un mètode adequat per a commemorar aquells comptes de persones mortes. “No retirarem cap compte inactiu fins que creiem una nova forma perquè les persones puguin commemorar els comptes”, ha assenyalat en un fil de tuits l’empresa.