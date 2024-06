Juan Juncosa

Ho entenc, però no ho accepto. Recordo vagament una pel·lícula que vaig veure fa molts anys. Es diu “l’oli de la vida”. Està basada en fets reals i compte com un fill únic de tres anys desenvolupa una malaltia estranya. Aquesta malaltia li priva de la vista, la parla i es queda prostrat en el llit. Els pares s’aferren a la vida del seu fill i a buscar una cura.

Crec recordar que tenia un final més o menys acceptable. Com ocorre a vegades, aquestes coses impacten en la pròpia vida d’un. El record d’aquesta pel·lícula em fa pensar que els pares mai van renunciar a trobar una fórmula, medicina, per a curar al seu fill. Les penalitats i els sofriments per part d’ells són increïbles. D’aquí la meva frase inicial que s’uneix al titular d’aquest article. Pots entendre una situació i no acceptar-la, la qual cosa gairebé segur et porti a un camí dolorós en el qual no trobis final i si el trobes tal vegada no és el que cerques. O entens i acceptes allò que t’ocorre i aprens a viure una nova vida.

A continuació, vull deixar-vos aquí la pregària de la serenitat per si us serveix per a alguna cosa. “Senyor, concedeix-me serenitat per a acceptar tot allò que no puc canviar, valor per a canviar el que soc capaç de canviar i saviesa per a entendre la diferència.” Com sempre espero que els meus consells i experiències us animin a pensar i a dilucidar quin camí és el que voleu triar. Però al final, tu decideixes…





