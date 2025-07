Troben la solució per a corregir la revalorització d’un centenar de pensions de la CASS

Les sigles de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat un Projecte de llei de modificació del pressupost per a l’exercici de 2025 per tal de revaloritzar les prestacions econòmiques pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Amb el canvi s’evitarà que les pensions més baixes rebin un increment de l’IPC inferior al de pensions de quantia més elevada.

D’aquesta manera, la persona assegurada que percep una o més pensions pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social, la suma de les quals sigui inferior o igual al salari mínim interprofessional, o el doble del salari mínim, durant l’any 2025, s’aplicarà la revaloració d’aquestes pensions d’acord amb els següents criteris:

L’augment serà del doble de l’IPC si l’import de la pensió és igual o inferior al salari mínim interprofessional;





si l’import de la pensió és igual o inferior al salari mínim interprofessional; L’increment serà de l’IPC si l’import de la pensió és superior al salari mínim i fins al doble d’aquest import;





i fins al doble d’aquest import; L’augment es limitarà al 25% de l’IPC per a aquelles pensions de dues a tres vegades el salari mínim interprofessional.

La modificació afecta 107 pensions i es quantifica amb un import total anual de 30.456 euros amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2025. Amb aquest Projecte de llei, el Govern, amb un treball conjunt amb els grups parlamentaris, dona resposta al compromís adquirit en seu parlamentària el mes de maig passat. El text entrarà a tràmit parlamentari per la via d’extrema urgència i necessitat, per la qual cosa, es preveu que el Consell General pugui votar-lo en la sessió programada per al dimarts, 15 de juliol.