S’aprova la regulació de les condicions per al finançament públic de l’atenció neuropsicològica

La ministra de Salut, Helena Mas (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat la modificació del Reglament d’acreditació dels professionals de la salut per a signar un conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i el Decret pel qual s’estableix la nomenclatura i les condicions per al finançament públic dels actes de neuropsicologia ambulatòria. La inclusió a la cartera de la CASS d’aquests serveis es farà efectiva a partir de l’1 de setembre.

“La salut mental i les addiccions són un eix prioritari del Govern, així com l’actualització periòdica de la cartera de serveis, incloent-hi noves prestacions, com per exemple vam fer fa uns mesos amb els productes d’òptica o l’any passat amb els audiòfons”, ha expressat la ministra de Salut, Helena Mas.

Els neuropsicòlegs s’ocupen de l’avaluació i la rehabilitació dels trastorns cognitius, com són, entre altres, els trastorns de la memòria, l’atenció, el llenguatge i les funcions executives. Així, el Govern ha considerat convenient la seva inclusió a la cartera de serveis de la CASS, en seguiment del qual està previst en el Pla integral de salut mental i addiccions (PISMA) i donant continuïtat a la inclusió dels actes de psicologia ambulatòria el passat 2023.

Pel que fa als criteris o les condicions d’inclusió per a accedir a l’atenció neuropsicològica, poden accedir a l’atenció neuropsicològica amb finançament per part de la CASS les persones de 4 anys o més que presentin una patologia de l’àmbit de la salut mental que es preveuen a l’annex del decret i que el seu estat permeti una avaluació o intervenció neuropsicològica. Per tal d’accedir-hi, cal disposar d’una prescripció mèdica expedida pel metge o pediatre referent, o bé el professional mèdic especialista en psiquiatria, neurologia, geriatria o rehabilitació.

En referència a les condicions de finançament, s’estableix una tarifa de 46,17 euros amb un finançament per part de la CASS del 75%. Així el pacient reemborsarà un import d’11,54 euros per sessió. El nombre màxim s’estableix en 10 sessions anuals amb una durada mínima de 45 minuts per sessió, només renovable una vegada a l’any per 5 sessions més, de manera justificada per part del metge prescriptor. Aquestes condicions no s’apliquen en el cas dels actes de neuropsicologia duts a terme pel servei de salut mental del SAAS, amb els quals es treballarà una regulació específica.

També s’ha contemplat al Decret que, a excepció de la primera sessió i els actes destinats a administració de test, els actes de neuropsicologia podran efectuar-se en format no presencial. En aquest cas, les sessions no presencials no podran ser superiors al 50% del total de sessions. En tots els casos, les intervencions es duran a terme seguint les tècniques i protocols de tractament definits i elaborats pel Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra (Copsia) i validats pel Ministeri de Salut.

D’altra banda, la regulació aprovada estableix que els professionals de la neuropsicologia que vulguin prestar aquest servei amb finançament públic han de signar un conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social i de forma prèvia han d’estar degudament acreditats pel Ministeri de Salut. Les condicions per a l’acreditació dels professionals de neuropsicologia són el compliment dels requisits de formació teoricopràctica amb un màster específic en neuropsicologia més un mínim de 700 hores de pràctiques supervisades, depenent de la durada del màster. A banda, de forma transitòria durant 1 any es pot acreditar els professionals que disposin del màster en neuropsicologia i que acreditin 3 anys d’experiència professional.

Finalment, amb l’objectiu de garantir una bona aplicació de la normativa, s’ha establert la realització d’una avaluació global dels resultats de la incorporació dels actes de neuropsicologia en la cartera de serveis, en finalitzar el primer any i també de manera periòdica.





Dades de la psicologia ambulatòria

L’1 d’octubre de 2023 es va fer efectiva la inclusió de la psicologia ambulatòria a la cartera de serveis de la CASS i hi ha 17 psicòlegs clínics que compten amb un conveni amb la CASS. Des de llavors i fins al 31 de desembre de 2024, 1.381 persones han estat beneficiàries d’aquesta prestació, realitzant 8.273 actes, el que equival a 5,99 actes per persona. D’aquestes persones, el 76% eren majors d’edat i el 24% menors. Entre les persones que van accedir a la prestació, un 66% eren dones i un 34% homes. Pel que fa a les franges d’edat, la majoria de les persones que van accedir a la prestació se situen entre els 30 i el 64 anys (533 dones i 235 homes), seguits dels usuaris entre 18 i 29 anys (151 dones i 83); els menors de 18 anys (187 dones i 147 homes) i, finalment, els majors de 65 anys (36 dones i 9 homes).