Trini Marín reitera el compromís del Govern per a garantir l’envelliment saludable i actiu

La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha reiterat el compromís de l’Executiu amb la gent gran, per a garantir un envelliment saludable i actiu. Ho ha dit durant el seu discurs a l’assemblea general ordinària de la Federació de la Gent Gran, que s’ha celebrat avui dimecres al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i que ha comptat també amb la participació de la ministra de Salut, Helena Mas; i de les secretàries d’Estat d’Afers Socials i de Salut, Ester Cervós i Cristina Pérez, i representants de la resta d’institucions del país.
Durant la trobada, els representants polítics han copsat de primera mà les inquietuds de la gent gran i, a la vegada, els han fet partícips dels objectius que planteja el Govern per a continuar avançant en la millora del benestar de la gent gran.
En aquest punt, Marín ha anunciat l’ampliació de projecte Radars a Ordino, una iniciativa que busca combatre la solitud no desitjada que es va posar en funcionament la setmana passada a Andorra la Vella i ben aviat també ho farà Sant Julià de Lòria, i que compta amb la col·laboració entre serveis socials, veïns, comerços, farmàcies i voluntaris, persones que estan atentes a possibles situacions de solitud o risc en gent gran, que si detecten algun canvi preocupant, ho comuniquen a Radars.
També ha destacat l’ampliació de les places concertades als centres sociosanitaris, que actualment suposen el 71% del total de places disponibles, i ha explicat que el Govern treballa conjuntament amb els comuns i amb el sector privat per a estudiar fórmules que permetin reforçar l’atenció de proximitat a les parròquies. “Perquè tots sabem que envellir a prop de casa i dels nostres té un valor humà immens”, ha assegurat.
En matèria de salut, ha exposat l’ampliació de la cobertura pública de determinades prestacions sanitàries, com la incorporació de nous actes finançats per la CASS, especialment en l’àmbit de la podologia vinculada a la diabetis, les pròtesis auditives, l’òptica amb l’actualització dels preus, l’ampliació de la cobertura i l’agilització dels tràmits. També ha anunciat que properament el Ministeri de Salut incorporarà a la cartera de serveis la dietètica ambulatòria en determinades patologies com la diabetis, l’obesitat o la malnutrició.
Finalment, la ministra Marín ha traslladat la voluntat de l’Executiu per a fer una Administració “més accessible, més comprensible i més humana. La digitalització és necessària, però no pot convertir-se en una barrera. Hem de garantir sempre l’atenció presencial i l’acompanyament a les persones que ho necessitin”.