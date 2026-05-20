Andorra i Portugal reforcen la cooperació bilateral amb la visita oficial del seu primer ministre

El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut aquest dimecres, a Andorra, el primer ministre de la República Portuguesa, Luís Montenegro, en el marc de la seva primera visita oficial al país, una trobada que ha contribuït a reforçar les excel·lents relacions entre ambdós països. Xavier Espot i Luís Montenegro han mantingut una reunió de treball amb les respectives delegacions per a tractar qüestions comunes.
Un dels eixos principals de la reunió ha estat el paper de la comunitat portuguesa a Andorra, formada actualment per més de 8.400 residents, i, també, la voluntat compartida entre els dos governs de reforçar la cooperació econòmica i turística. En aquest sentit, s’ha recordat que des del 2016 hi ha en vigor un CDI entre ambdós països i, també, la missió econòmica d’Andorra a Lisboa, celebrada l’any 2024. Així doncs, s’ha manifestat la voluntat de donar continuïtat a aquesta línia de treball amb una missió econòmica d’empresaris lusitans al país amb la voluntat de teixir més i millors aliances econòmiques.
Un altre dels punts abordats ha estat la relació d’Andorra amb la Unió Europea i el suport que ha mostrat sempre Portugal al procés d’acostament del Principat a Europa, així com el suport que donarà Andorra a la candidatura de Portugal a les eleccions Consell de Seguretat de l’ONU per al bienni 2027-2028.
Durant la compareixença conjunta davant dels mitjans de comunicació, Xavier Espot ha subratllat les “excel·lents relacions bilaterals” i que la comunitat portuguesa és “un pilar fonamental” del país que contribueix de manera decisiva al desenvolupament econòmic, especialment en sectors com els serveis, el turisme i la construcció. Alhora, ha agraït al primer ministre Montenegro el suport del Govern portuguès durant el procés de negociació de l’Acord d’associació amb la Unió Europea i en l’actual fase de preparació per a la seva signatura. El cap de Govern ha destacat, així mateix, la importància de la cooperació en els organismes internacionals i ha refermat el compromís d’Andorra amb el multilateralisme, el dret internacional i l’estat de dret.
Per la seva banda, Luís Montenegro ha afirmat que “visitar Andorra és també visitar Portugal”, en referència a la importància de la comunitat portuguesa resident al país, que representa prop del 10% de la població i és la segona més nombrosa després de l’espanyola. Montenegro ha expressat la gratitud i el reconeixement del Govern portuguès per l’acollida envers la comunitat i ha destacat la seva integració econòmica, social i política en la vida pública andorrana.
Montenegro també ha remarcat que Portugal és un ferm defensor d’una relació més estreta entre Andorra i la Unió Europea, alhora que ha ressaltat els beneficis derivats de l’Acord d’associació tant per als andorrans com per als portuguesos que vulguin invertir a Andorra. “La meva convicció és que Andorra serà més forta, i Europa també, amb l’Acord, especialment pel que fa a les nostres relacions socials, econòmiques i, fins i tot, de mobilitat”. Alhora, s’ha mostrat convençut que “es donaran les condicions” perquè, molt probablement, la setmana vinent, en la pròxima reunió del grup COREPER, que ha de decidir la naturalesa jurídica de l’Acord, es pugui assolir la unanimitat necessària per a encaminar el text cap a la signatura. I ha conclòs: “és important transmetre que la UE ha invertit molt en aquest Acord d’associació durant els darrers deu anys i ara està en el punt en què s’ha de concretar, amb el risc que deixi de ser prioritari per a la UE perquè tenim altres tasques i missions per abraçar”.
Finalment, el primer ministre ha expressat el compromís del seu Govern de continuar treballant en un full de ruta compartit en àmbits d’interès comú, entre els quals ha citat el turisme, l’energia, la seguretat interior i la tecnologia. El primer ministre ha lloat també el suport andorrà per a fer possible l’ensenyament del portuguès en 12 centres del país.
En el marc de la visita, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i l’ambaixador de Portugal a Andorra, José Augusto Duarte, han signat l’Acord de cooperació en matèria de seguretat interior entre Andorra i Portugal. Aquest nou instrument permetrà reforçar la cooperació tècnica i l’intercanvi de bones pràctiques en àmbits com la prevenció de la delinqüència, la gestió dels fluxos migratoris, el control de fronteres, el frau documental, la protecció civil i del medi ambient, la seguretat viària, el control d’armes i explosius i la policia de proximitat. L’acord s’afegeix als quinze convenis bilaterals ja en vigor entre Andorra i Portugal, que inclouen àmbits com la circulació de persones, la seguretat social, l’educació, la fiscalitat o l’homologació dels permisos de conduir.
La visita ha comptat també amb la participació, per part portuguesa, del secretari d’Estat de les Comunitats Portugueses, Emídio Sousa; de l’ambaixador de Portugal no resident a Andorra, José Augusto Duarte, del cònsol general de Portugal a Andorra, Duarte Pinto da Rocha. Per part andorrana, han acompanyat el cap de Govern la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i l’ambaixadora d’Andorra a Portugal, Olga Gelabert.
Inauguració del Consolat General de Portugal a Andorra
Durant el viatge oficial de Montenegro al Principat ha tingut lloc també la reobertura del Consolat General de Portugal a Andorra per a poder prestar atenció de manera més eficaç i directa la població portuguesa resident al Principat. El mandatari portuguès ha remarcat que el nou servei suposa una oportunitat per a oferir als residents lusitans una porta d’entrada a l’administració portuguesa i, també, un espai per a fomentar la interacció i cooperació amb Andorra.