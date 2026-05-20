Sant Julià entra al circuit internacional del World Press Photo

La prestigiosa exposició internacional de fotoperiodisme, World Press Photo, arribarà per primera vegada a Andorra i es podrà visitar del 10 al 30 de juny a l’Hotel Pol de Sant Julià de Lòria. L’exposició World Press Photo Andorra 2026 s’ha presentat aquesta tarda de dimecres en roda de premsa amb la participació de totes les entitats que hi col·laboren. El projecte és fruit d’una col·laboració publicoprivada entre Reunió de Papaia, com a organitzadors, el Govern d’Andorra, el Comú de Sant Julià de Lòria i Reig Fundació, com a patrocinador principal. També compta amb el suport de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra i dels Amics del Disseny d’Andorra.
Considerada una de les mostres de fotoperiodisme més importants i prestigioses del món, el World Press Photo recull les imatges que han explicat l’actualitat internacional durant l’últim any. En aquesta edició, el concurs ha rebut més de 57.000 fotografies de 3.747 fotògrafs de 141 països.
L’exposició itinerarà per més de 60 ciutats d’arreu del món i, aquest any, Sant Julià de Lòria formarà part del circuit oficial internacional, compartint projecte amb capitals culturals com Amsterdam, Roma, Barcelona o Londres. L’integraran 60 panells 147 fotografies. En aquest sentit, Pere Moles, comissari i organitzador del projecte, ha explicat que “el World Press Photo és una finestra al món, i aquest any aquesta finestra s’obre també des d’Andorra”. També ha subratllat que “ja fa temps que treballem per a portar aquesta exposició a Andorra i per fi, gràcies a la suma d’esforços entre institucions públiques, patrocinadors privats i associacions del país, ho hem aconseguit”.
La cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, ha destacat l’aposta cultural del Comú i la voluntat de continuar obrint la parròquia a iniciatives de projecció internacional. “Des del Comú entenem la cultura com una eina de reflexió, de cohesió i també d’obertura al món. I és en aquesta línia que continuem apostant per a donar vida a espais emblemàtics de la parròquia, com és l’Hotel Pol, que en el futur acollirà la residència universitària, però que avui es converteix en un espai cultural viu, obert i capaç d’acollir projectes de gran rellevància internacional”, ha afirmat.
Cortesao ha remarcat també que “ja ho vam demostrar amb l’ANDART i ara fem un nou pas endavant incorporant Sant Julià de Lòria al circuit oficial mundial del World Press Photo. Durant unes setmanes, la nostra parròquia compartirà aquest projecte amb ciutats d’arreu del món. I això és, sens dubte, un motiu d’orgull per al país”.
Per la seva banda, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha exposat que el Govern dona suport a aquesta iniciativa perquè Andorra pugui incorporar-se al circuit internacional d’aquesta exposició, que s’ha consolidat “com un espai de referència per a entendre, a través de la imatge, la realitat, i també la complexitat, del món actual”. “El suport institucional a projectes com aquest respon a una convicció clara: la cultura passa també per donar espai i visibilitat a disciplines com la fotografia documental i periodística, que combinen mirada artística, testimoni i compromís”, ha assegurat Bonell.
Maria Creus, presidenta de Reig Fundació, ha explicat que “des que va tancar el Museu del Tabac, la Fundació s’ha dedicat a donar suport a projectes culturals i aquest ens va semblar interessant des del primer moment ja que contribueix el desenvolupament cultural del país”.
Les imatges seleccionades en aquesta edició aborden qüestions com les guerres, les migracions, la crisi climàtica, els drets humans o la llibertat de premsa. En aquest sentit, l’exposició també inclourà una instal·lació impulsada pels Amics del Disseny d’Andorra a la primera planta de l’Hotel Pol, en homenatge als 129 periodistes que van morir l’any 2025 exercint la seva professió, la xifra més alta registrada fins avui. Josep Maria Mangot, en representació dels Amics del Disseny d’Andorra, ha destacat que han volgut “crear un espai de reflexió, un homenatge al voltant del fotoperiodisme, una professió on un percentatge molt alt de professionals s’hi deixa la vida”.
El president de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA), Marc Segalés, ha assenyalat que “és una fita important per Andorra, segurament serà l’exposició més important de l’any al país. Permet tornar a posar d’actualitat conflictes que van ser notícia quan van esclatar, però que després han deixat de ser-ho”.
La inauguració oficial tindrà lloc el 9 de juny a les 19 h. World Press Photo Andorra 2026 es podrà visitar a l’Hotel Pol del 10 al 30 de juny de 2026, de dilluns a dissabte de les 11 h a les 20 h i els diumenge de les 11 h a les 14 h.