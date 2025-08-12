Tret de sortida a les inscripcions de la Pujada Beixalís 2025

La Comissió Esportiva ACA CLUB obre oficialment les inscripcions per a la Pujada Beixalís 2025, la tercera prova puntuable del Campionat d’Andorra de Muntanya (CAAM), que tindrà lloc el dissabte, 20 de setembre. Aquest esdeveniment esportiu, oferirà als participants un tram espectacular de 2,8 quilòmetres, caracteritzat per forts desnivells i una elevada exigència tècnica. La carretera, sinuosa i envoltada pel paisatge únic de les parròquies de la Massana i Encamp, posarà a prova la destresa de pilots i el rendiment de les seves màquines.
La prova és puntuable per a vehicles moderns, històrics i prototips, i està oberta tant a pilots locals com internacionals que vulguin competir en un entorn d’alta muntanya i en un traçat que combina velocitat i estratègia.
«La Pujada Beixalís és una cita molt especial: és curta en distància, però intensa des del punt de vista tècnic, i estem convençut que és un gran repte pels millors pilots del panorama nacional i regional », ha declarat Joel Capdevila Casino, responsable tècnic de la Comissió Esportiva de l’ACA.
Inscripcions obertes
Els interessats i les interessades poden formalitzar la seva inscripció a través del portal oficial de l’ACA: www.aca.ad, on també trobaran informació detallada sobre reglament, categories i requisits tècnics.
Detalls de l’esdeveniment
- Data: 20 de setembre de 2025
- Localització: Carretera de Beixalís, la Massana – Encamp, Crta de Beixalís – CS-210, Andorra.
- Sortida: PK 2.000.
- Arribada: PK 4.800.
- Longitud: 2.800m.
- Alçada de la sortida: 1.615m.
- Alçada de l’arribada: 1.802m.
- Pendent mitja: 6,5%.
La Pujada Beixalís en concret, i el campionat andorrà en general, estan oberts a la participació d’una gran varietat de vehicles:
- CAAM Producció: vehicles moderns o històrics de producció.
- CAAM Sport: monoplaça, biplaça, prototips i barquetes.
- CAAM VHC: vehicles històrics homologats fins al 31.12.2000.
Pel que fa a les categories i grups, s’organitzen:
|CATEGORIA PRODUCCIÓ
|Grup 1. GT Sport i GTTS
|Grup 2. A /FA
|Grup 3. N / FN
|Grup 4. FC
|Grup 5. F2000
|CATEGORIA SPORT
|Grup 6. CM Promoció
|Grup 7. CM+, CN
|Grup 8. D/E
|Grup 9. E2SC
|Grup 10. CarCross
|CATEGORIA VHC
|GRUP A. Vehicles de més de 2.000cc
|GRUP B. Vehicles de 1.601cc a 2.000cc
|GRUP C. Vehicles de 1.301cc a 2.000cc
|GRUP J. Vehicles fins a 1.300cc GRUP S. Vehicles Sport
Pel que fa a la prova, la classificació es realitzarà amb la millor pujada de les 4 de cursa.
Respecte al campionat, el sistema de puntuació és acumulatiu per a determinar els campions de cada categoria i grup al final de la temporada.
Trofeu Font Riudeubàs
El Trofeu Font Riudeubàs, que premiarà el pilot més ràpid de la Pujada Beixalís, ret homenatge a una de les famílies que van ajudar a forjar les arrels de l’automobilisme al país. Una distinció que concentra velocitat, excel·lència i passió en una sola peça emblemàtica.
La Pujada Beixalís 2025 forma part del compromís de l’ACA per a impulsar l’automobilisme de muntanya i projectar Andorra com a escenari privilegiat per a l’esport del motor. L’organització preveu una gran participació i convida públic i aficionats a viure de prop una jornada d’emoció i espectacle.