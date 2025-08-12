Des d’on es podrà veure l’eclipsi solar total de 2026?

D’aquí a un any, el 12 d’agost de 2026, Catalunya viurà un eclipsi solar total, un fenomen astronòmic excepcional que no es produïa al territori des de fa més d’un segle. La franja de totalitat travessarà el sud de Catalunya, oferint una oportunitat científica, educativa i social única per al territori. Enguany, el 12 d’agost de 2025 serà una data ideal per a comprovar si el lloc des d’on es vol contemplar l’eclipsi ofereix una visió clara i sense obstacles de la posta de sol.
Amb motiu d’aquesta efemèride, la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un pla d’acció interdepartamental liderat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb la vicepresidència de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. Aquesta comissió està integrada per tretze departaments del Govern i compta amb el suport científic i tècnic d’institucions com l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) i altres centres de referència en recerca astronòmica i observació de l’espai.
Des de la seva constitució, el mes de maig de 2025, la comissió ha activat una àmplia bateria d’actuacions clau en matèria de planificació territorial, mobilitat, seguretat, salut pública, educació, turisme i divulgació científica. Entre les iniciatives destacades hi ha l’elaboració d’un mapa de visibilitat de l’eclipsi, la identificació d’espais segurs i accessibles per a l’observació i el desplegament proper de programes educatius i de sensibilització ciutadana arreu del país. L’objectiu és garantir una experiència segura, participativa i enriquidora per a tota la població.
Entre les accions destacades dutes a terme fins ara, el Departament de Recerca i Universitats ha mantingut reunions de coordinació amb la Comissió Nacional de l’Eclipsi, amb l’objectiu d’alinear les estratègies territorials amb les directrius estatals i garantir la màxima eficiència en la gestió de l’esdeveniment. Igualment, s’ha impulsat un primer cicle de trobades amb les principals associacions d’aficionats a l’astronomia de Catalunya, amb la voluntat d’incorporar la seva expertesa i capil·laritat territorial en les accions de divulgació i participació ciutadana. Aquestes entitats seran agents clau per a fer arribar el coneixement sobre l’eclipsi a tots els racons de Catalunya i contribuir a una vivència compartida, segura i informada del fenomen.
Segons paraules de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat: “Un eclipsi solar total és un regal científic i col·lectiu que només passa un cop cada moltes generacions. El nostre deure és organitzar-lo bé perquè tothom el pugui gaudir amb seguretat, des de qualsevol punt del territori.” I afegeix: “Volem que el 12 d’agost de 2026 Catalunya visqui una experiència única: amb els ulls posats al cel, però també amb els peus a terra, seguint sempre les recomanacions d’observació segura que estem preparant.”
Paral·lelament, els equips tècnics ja treballen en l’elaboració d’un mapa de visibilitat (‘mapa d’ombres’) que identificarà aquells espais del territori on l’observació serà òptima, sense elements que bloquegin la visió del Sol en el moment clau del fenomen. Aquest recurs estarà disponible en els pròxims mesos com a eina de consulta per a institucions, entitats i ciutadania.
A més de les actuacions tècniques i de coordinació, s’està desenvolupant una pàgina web oficial que esdevindrà el punt de referència institucional per a l’eclipsi. Aquest espai digital concentrarà tota la informació rellevant sobre el fenomen: consells d’observació segura, recursos educatius i divulgatius, activitats programades arreu del territori, així com els mapes de visibilitat i altres eines útils per a la ciutadania, les escoles, els ajuntaments i els mitjans de comunicació. La web estarà disponible en els pròxims mesos i es mantindrà actualitzada fins a la celebració de l’eclipsi.
Des d’on es podrà veure l’eclipsi?
Una de les actuacions prioritàries impulsades per la comissió és la identificació d’espais idonis per a l’observació segura i accessible de l’eclipsi. Atès que el fenomen es produirà a última hora de la tarda —entre les 19:30 i les 21:00 h, amb la fase de totalitat prevista al voltant de les 20:30 h segons la ubicació—, el Sol es trobarà molt proper a l’horitzó. Aquest factor pot limitar-ne la visibilitat en funció del relleu i dels obstacles naturals o arquitectònics del punt d’observació.
Amb l’objectiu de reforçar la preparació territorial, el cos d’Agents Rurals, dependent del Departament d’Interior i Seguretat Pública, durà a terme aquest 12 d’agost una primera ronda de visites a diversos punts potencials d’observació dins la franja de totalitat. Aquestes inspeccions sobre el terreny permetran comprovar la visibilitat de l’horitzó i les condicions d’accessibilitat i seguretat. Els resultats serviran per a confeccionar un inventari preliminar d’espais òptims per a l’observació de l’eclipsi i orientar mesures de gestió ambiental, logística i preventiva.
Aquesta mateixa data, el 12 d’agost de 2025, també és una bona ocasió perquè la ciutadania pugui fer la seva pròpia comprovació. Des del lloc on es vulgui presenciar l’eclipsi l’any vinent, només cal observar si és possible veure la posta de sol sense obstacles. Si és així, és molt probable que aquest indret ofereixi també una visió òptima del fenomen astronòmic. Aquesta acció senzilla permet començar a preparar l’experiència amb antelació i amb criteris segurs i fiables.
“Aquest dimarts 12 d’agost tenim una molt bona excusa per a sortir a gaudir de la posta de sol. Si aconseguim veure-la sense impediments des d’algun d’indret de la franja de totalitat, haurem trobat un bon lloc per a l’observació de l’eclipsi de l’any vinent”, explica Ignasi Ribas, director de l’IEEC i investigador de l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE-CSIC). I afegeix: “A més, el proper eclipsi total de Sol visible des d’algun punt de Catalunya serà el 17 de novembre de 2180, per tant, cal aprofitar l’ocasió de l’any que ve per a veure un eclipsi total des de casa nostra i no haver d’esperar més de 150 anys!”
Una oportunitat per al coneixement
Els eclipsis solars totals són esdeveniments d’alt interès científic i una magnífica ocasió per a impulsar la cultura científica. Per això, el Govern català preveu desplegar una estratègia de divulgació coordinada amb agents del sistema de recerca, com l’Observatori de l’Ebre, l’Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB) o l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE-CSIC). A més, l’esdeveniment pot esdevenir un motor de dinamització territorial a través de l’astroturisme i de l’impuls de nous projectes educatius i comunitaris.
Catalunya es prepara, doncs, per a acollir l’eclipsi amb una mirada de país: des de la ciència i l’educació, però també des de la responsabilitat, la sostenibilitat i la cohesió social. El 12 d’agost de 2026, el cel s’enfosquirà per uns segons. I tot el territori estarà preparat per a mirar amunt.