La piscina comunal d’Escaldes romandrà oberta a la ciutadania de manera gratuïta per l’onada de calor

El Comú d’Escaldes-Engordany mantindrà oberta de manera gratuïta la piscina comunal aquest dimarts, 12 d’agost, i dimecres, 13 d’agost, arran de la prealerta per altes temperatures emesa per Protecció Civil. La mesura, que ja es va aplicar el passat divendres, podria prolongar-se si la situació meteorològica així ho requereix. L’objectiu és oferir a la ciutadania un espai segur i saludable per a refrescar-se i descansar durant les hores més caloroses del dia, afavorint el benestar general en aquest episodi de calor intensa.
Paral·lelament, com a mesura preventiva i també en resposta a l’alerta de Protecció Civil de nivell 2 de perill d’incendis al centre i sud del país, el Comú ha decretat el tancament de totes les graelles dels berenadors de la parròquia mentre es mantingui la situació de calor extrema. Aquesta decisió vol garantir la seguretat de les persones i protegir l’entorn natural, apel·lant a la responsabilitat col·lectiva per a reduir al màxim els riscos.