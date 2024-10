Tret de sortida a la campanya de captació de voluntaris per als Jocs dels Petits Estats d’Europa, Andorra 2025

El voluntariat tindrà un paper important en la celebració dels jocs Andorra 2025 (freepik)

El pròxim 25 d’octubre, coincidint amb la celebració de la Fira d’Andorra la Vella, s’iniciarà oficialment la campanya de captació de voluntaris per als Jocs dels Petits Estats d’Europa 2025, que se celebraran a Andorra del 26 al 31 de maig de l’any vinent. S’espera comptar amb la participació de 500 voluntaris per a contribuir a l’èxit d’aquest esdeveniment.

L’organització, que realitzarà la campanya juntament amb el grup de voluntariat del Govern d’Andorra, fa una crida a tota la ciutadania perquè s’uneixi a aquesta iniciativa esportiva de gran envergadura. Es busquen persones de diferents perfils i experiències que vulguin col·laborar en les diverses àrees necessàries per a garantir el bon funcionament dels Jocs, com ara l’atenció als esportistes, la logística, el suport tècnic i l’atenció al públic, entre d’altres.

La campanya de captació romandrà oberta fins al primer trimestre de 2025, donant l’oportunitat a tots aquells interessats de formar part d’un esdeveniment únic que posarà Andorra en el centre de l’escena esportiva europea.

Els voluntaris tindran l’oportunitat de viure una experiència enriquidora, participant activament en un esdeveniment esportiu que no només promou la competició sana, sinó també els valors de la col·laboració i la integració a escala internacional.

Per a més informació i per a inscriure’s com a voluntari, es podrà accedir al formulari a través d’aquest enllaç https://bit.ly/4faTgtf o bé visitar l’estand dedicat als Jocs a la Fira d’Andorra la Vella.