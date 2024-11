Tres detencions per alcohol o droga al volant

Un alcoholímetre (Policia d’Andorra)

Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol o les drogues, el servei de Policia ha detingut tres persones aquests darrers dies. Per una banda hi ha un turista, de 20 anys, que en un control va donar positiu en la prova de tòxics. Per un altre costat, es va arrestar un home, de 49 anys, amb una taxa d’alcoholèmia d’1,59.

Respecte al tercer conductor, aquest, té 36 anys, i va ser controlat amb un positiu d’1,96 després d’haver patit un accident amb el resultat de danys materials contra una jardinera de l’avinguda Sant Antoni de la Massana, la matinada d’aquest passat diumenge.