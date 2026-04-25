Tremp promocionarà el xai a la Fira Pallars Terra de Corder

La Fira Pallars Terra de Corder, una trobada gastronòmica i ramadera, se celebrarà a Tremp el 2 i 3 de maig. Així ho han explicat aquesta setmana el vicepresident de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez; la regidora de Promoció Econòmica de Tremp, Sandra Hervàs, i la regidora de Cultura i Comunicació, Alba Moré, juntament amb el diputat Fermí Masot.
Durant l’acte, Sandra Hervàs ha explicat que es tracta “d’una fira dedicada sobretot al corder i a la cultura ramadera del Pallars, que té com a objectiu principal promocionar la carn de corder i els productes locals, així com posar en valor la tradició ovina de la zona”.
De la seva banda, Agustí Jiménez, ha volgut destacar especialment “la combinació de propostes gastronòmiques, culturals i divulgatives, amb activitats com les demostracions culinàries, el mercat firal o el tradicional dinar popular amb el corder com a gran protagonista”. I ha afegit: “Tot plegat contribueix a donar visibilitat al producte local i a generar activitat al territori”. Així mateix, ha posat en valor el fet que iniciatives com la mostra de corders, els tallers d’oficis o la projecció del documental sobre la transhumància, “ajuden a entendre millor la importància de la ramaderia extensiva i el seu paper en la conservació del territori”.
Els carrers de la capital del Pallars Jussà s’ompliran el primer cap de setmana de maig amb un mercat firal que obrirà portes, a partir de les 10 hores, i que reunirà prop d’una seixantena de productors agroalimentaris i artesans, que oferiran una àmplia mostra de productes de proximitat. L’organització espera l’assistència d’unes 7.000 persones.
Programa variat
El dissabte concentrarà algunes de les activitats més destacades, com ara una demostració culinària a càrrec de la xef Maria Nicolau, així com el Pallars Food Fest, que culminarà amb l’actuació del grup Celobert. La jornada també preveu espectacles de carrer, com Las Polis, i la presentació del llibre ‘Tremp, ciutat geològica’.
Pel que fa a diumenge, el programa mantindrà el ritme amb activitats pensades per a tots els públics, entre les quals destaquen una exposició de vehicles clàssics, una cercavila de gegants i el tradicional dinar popular, segons ha explicat Alba Moré. En aquest àpat, que reunirà centenars de participants, el corder al burduntzi tornarà a ser el gran protagonista. La cloenda es farà amb una ballada de sardanes.
Paral·lelament, durant tot el cap de setmana es podrà visitar una mostra de corders a la zona del Juncar, així com participar en tallers i demostracions d’oficis a l’espai d’artesania. Les propostes s’emmarquen en la celebració del reconeixement de Tremp com a Punt d’Interès Artesanal.
La fira s’iniciarà ja el dijous, 30 d’abril, amb la projecció del documental ‘Transhumància, el camí de l’herba eterna’, que posa el focus en la ramaderia extensiva i el seu arrelament al territori.