La 22a edició de la Trobada esportiva de residències aplega més de 200 persones per a promoure l’activitat física entre la gent gran

Promoure l’activitat física i els bons hàbits mitjançant una jornada de germanor entre els usuaris de les residències d’Andorra i de l’Alt Urgell. Amb aquesta voluntat s’ha celebrat aquest dissabte la 22a edició de la Trobada esportiva de residències, que ha aplegat més de 200 persones, entre participants, acompanyants i voluntaris.
L’activitat, que ha tingut lloc al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, ha comptat amb l’assistència de la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, que ha destacat en el seu discurs la importància d’impulsar els valors de l’esport entre la gent gran. “Aquesta jornada s’ha convertit en una cita imprescindible del nostre calendari, un moment que reafirma, amb més força que mai, el seu valor humà, social i profundament comunitari i que ens permet agermanar les residències dels dos territoris propers”, ha assegurat.
Precisament, els participants a la trobada han pogut gaudir de diferents circuits adaptats d’activitats durant tot el matí com ara bitlles, jocs de taula, anelles, tic-toc, busca-busca o bàsquet. Una vegada han finalitzat les proves s’ha celebrat un dinar germanor.