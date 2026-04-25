Una seixantena de voluntaris de Govern inicien la temporada amb una trobada formativa a la casa de colònies d’AINA

Una seixantena de voluntaris s’han trobat aquest dissabte a la casa de colònies d’AINA per a donar inici a la temporada d’activitats. Així, l’equip tècnic de l’àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha presentat el calendari d’esdeveniments dels quals els voluntaris en formaran part: la Cursa popular Illa Carlemany, els Jocs esportius de la gent gran, el Cirque du Soleil, la Cursa de la dona, La Vuelta i la caminada contra el càncer que organitza Assandca, entre altres.
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, han pogut compartir moments amb el cos de voluntaris del Govern i els hi han agraït la tasca imprescindible que desenvolupen en els diferents esdeveniments on participen. La jornada ha acabat amb un dinar compartit entre els diferents voluntaris i participants a l’acte.